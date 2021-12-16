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بالفيديو .. فتاة تعرض منتجاتها للبيع على جماهير الهلال والنصر

منذ 3 ساعات
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بالفيديو .. فتاة تعرض منتجاتها للبيع على جماهير الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
باشرت فتاة عرض منتجاتها في منفذ بيع مجاني للأسر المنتجة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض خلال المباراة التي أقيمت اليوم بين الهلال والنصر.

وتحدثت الفتاة عن الإقبال على منتجاتها من جماهير الهلال والنصر بعد حصولها على منفذ بيع مجاني للأسر المنتجة بمساعدة من جمعية العمل، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

يذكر أن نادي النصر، تغلب على نظيره الهلال بهدفين دون رد، خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نادي النصر
النصر
الهلال
كرة القدم
نادي الهلال

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10406
منذ 11 دقيقة
بالتوفيق **
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10406
منذ 10 دقائق
بالتوفيق **

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يا سخافته ........هذا وشلون تفكيره وشلون تركيبه مخة بكره الفتيات بيخلعن الحجاب علشان يلبسن البندان لا كثركم الله
نجاة محمد
لو كان اسطورة كما تقولون فهو اسطورة محلية

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