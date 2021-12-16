بالفيديو .. فتاة تعرض منتجاتها للبيع على جماهير الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
باشرت فتاة عرض منتجاتها في منفذ بيع مجاني للأسر المنتجة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض خلال المباراة التي أقيمت اليوم بين الهلال والنصر.
وتحدثت الفتاة عن الإقبال على منتجاتها من جماهير الهلال والنصر بعد حصولها على منفذ بيع مجاني للأسر المنتجة بمساعدة من جمعية العمل، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.
يذكر أن نادي النصر، تغلب على نظيره الهلال بهدفين دون رد، خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين