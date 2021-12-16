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ردة فعل رئيس النصر مسلي ال معمر بعد فوز على الهلال
منذ ساعتين
1030
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التعليقات
Gj
عدد التعليقات : 29
منذ 5 دقائق
افرح وارقص وتشقلب في الملعب من حقك تفرح بهذا الانتصار
يا ال معمر .. النصر يبغاله شويه تضبيطات وتعديلات في اللاعبين ويناطحلك مو الهلال وبس اضمن لك حتى اوروبا يجيبهم
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