جستنيه : الليموني خلص على الأزرقني بثنائية تاريخية

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على فوز النصر على نادي الهلال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.
وقال "جستنيه": خلاص الليموني خلص على الازرقني الف مبروك ثنائية تاريخية ،مباراة كان النصر نجم العصرية والمغربية،وبمنتهى الصراحة الهلال لم يكن في يومه ولهذا يستحق الخسارة".
وتابع :"مدرب النصر ظهر لمساته على الفريق اداءً وتنظيما وتكنيك بما يدعو لتفاؤل جماهير الشمس"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن نادي النصر، تغلب على نظيره الهلال بهدفين دون رد، خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين