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جستنيه : الليموني خلص على الأزرقني بثنائية تاريخية

منذ ساعة
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جستنيه : الليموني خلص على الأزرقني بثنائية تاريخية

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على فوز النصر على نادي الهلال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وقال "جستنيه": خلاص الليموني خلص على الازرقني الف مبروك ثنائية تاريخية ،مباراة كان النصر نجم العصرية والمغربية،وبمنتهى الصراحة الهلال لم يكن في يومه ولهذا يستحق الخسارة".

وتابع :"مدرب النصر ظهر لمساته على الفريق اداءً وتنظيما وتكنيك بما يدعو لتفاؤل جماهير الشمس"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن نادي النصر، تغلب على نظيره الهلال بهدفين دون رد، خلال مواجهة ديربي الرياض التي جمعت بينهما في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر
الهلال
عدنان جستنيه
نادي الهلال

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10779
منذ 53 دقيقة
مبروك للنصر و دحين ينسي خروجة من الاسيوية و الهلال لم يكن الهلال
العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3342
منذ 31 دقيقة
اهم شي طلعناهم من آسيا ودعسنا حلمهم وهذة المباراة دورية ثلاث نقاط فقط،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
فعلا الفوز على الهلال بطوله هم حدهم ٣نقاط لكن لما تحط الذهب قدام الهلاليين يحنطك فالملعب
عبووووووووود
لايظهر الكبار الا في وقت الشدة ، فهمت ياملك الشطحاااااااااااااات
Ttt
هههههههههههههه هاردلك ياصدى ..
العالمية جبتها بيدية ✌️
اهم شي طلعناهم من آسيا ودعسنا حلمهم وهذة المباراة دورية ثلاث نقاط فقط،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
حتى آسيا ما تحققت الا بجهود اللاعبين

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