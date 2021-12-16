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حالة" حمل" نادرة حدثت داخل" الكبد" بدلا من الرحم

منذ ساعة
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حالة" حمل" نادرة حدثت داخل" الكبد" بدلا من الرحم

أميرة خالد (صدى):
أعلن طبيب الأطفال مايكل نارفل من معهد أبحاث مستشفى الأطفال في مانيتوبا بكندا عن اكتشاف حالة حمل نادرة لجنين ينمو داخل كبد أمه.

َوأجرى الأطباء أشعة موجات فوق صوتية على رحم الأم، ليتم اكتشاف أن الحمل خارجه، ولجأ الجراحون لإنقاذ حياة المرأة ولكن الجنين الذي كان ينمو للأسف لم ينجُ.

وقال الدكتور نارفي أن الحالة لامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا كانت تعاني من نزيف الحيض 14 يومًا بعدما تتوقع الحمل منذ 49 يومًا، لافتا إلى أنه تم اكتشاف أن الحمل حدث في الكبد خارج الرحم، بواسطة أشعة الموجات فوق الصوتية.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يعاين مثل هذه الحالة، حيث يحدث الحمل خارج الرحم عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم، عادة في إحدى قناتي فالوب، وهي الأنابيب التي تربط المبايض بالرحم، وإذا ما علقت بيضة فيها، فلا تتطور إلى جنين ولا يمكن إنقاذ الحمل

الكبد
كندا
حمل
جنين
الأم
خارج الرحم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83822
منذ 53 دقيقة
الله سبحانه وتعالى جعل لك شي سبب
اما كذبكم ذا. ما حد يصدقه

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
فعلا الفوز على الهلال بطوله هم حدهم ٣نقاط لكن لما تحط الذهب قدام الهلاليين يحنطك فالملعب
عبووووووووود
لايظهر الكبار الا في وقت الشدة ، فهمت ياملك الشطحاااااااااااااات
Ttt
هههههههههههههه هاردلك ياصدى ..
العالمية جبتها بيدية ✌️
اهم شي طلعناهم من آسيا ودعسنا حلمهم وهذة المباراة دورية ثلاث نقاط فقط،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
حتى آسيا ما تحققت الا بجهود اللاعبين

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