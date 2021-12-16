لبناني يحرق نفسه احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

بيروت (صدى):
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن وفاة أحد الأشخاص متأثراً بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين وأحرق جسده بالنيران قبل يومين، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وفي وقت سابق، استجاب عدد من اللبنانيين إلى الدعوات التي تم تناقلها من أجل قطع الطرقات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، نتيجة الانهيار الاقتصادي السريع والانهيار المستمر للعملة، التي وصلت إلى 25100 مقابل الدولار الأمريكي.
وارتفعت الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وبعض الأدوية، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين في لبنان، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حالياً حوالي 27 دولاراً.