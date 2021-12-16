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لبناني يحرق نفسه احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

منذ 4 ساعات
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لبناني يحرق نفسه احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

بيروت (صدى):
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن وفاة أحد الأشخاص متأثراً بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين وأحرق جسده بالنيران قبل يومين، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي وقت سابق، استجاب عدد من اللبنانيين إلى الدعوات التي تم تناقلها من أجل قطع الطرقات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، نتيجة الانهيار الاقتصادي السريع والانهيار المستمر للعملة، التي وصلت إلى 25100 مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وبعض الأدوية، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين في لبنان، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية حالياً حوالي 27 دولاراً.

لبنان
لبناني
البنزين
حروق
الأوضاع المعيشية
أزمة اقتصادية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 764
منذ 7 دقائق
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

كبير آسيا
مباراة دورية لو فازو عشرة اهم شي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر وخرقة
محطم حلم فريق ابو خرقة
الآسيوية صعبة قوية
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
تراها ثلاث نقاط يا صغير وطقوع آسيا مثل الثلاث كلمات،، الآسيوية صعبة قوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ليش محقق آسيا يبو خرقة تراها ثلاث نقاط مثل ثلاث كلمات،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
ثلاث كلمات كنقاط المباراة،،، الآسيوية صعبة قوية

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