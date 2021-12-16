" مخطوف الدمام " : حصلت على شهادة الثانوية خلال عام واحد فقط

الدمام (صدى):
روى مخطوف الدمام" موسى الخنيزي، تفاصيل حياته بعد عودته إلى عائلته الحقيقة، حيث بدأ حياه جديدة لتعويض ما فاته من التعليم.
وقال مخطوف الدمام لقناة " العربية " إنه حصل على شهادة الثانوية خلال عام واحد فقط، حيث تجاوز 12 سنة دراسية وتم اختباره في أكثر من 35 مادة تعليمية، مستغلاً فترة الحجر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: أنهيت المرحلة الثانوية مقررات بالمسار العلمي بنسبة 94%، والآن أستعد لاختبار القدرات والتحصيلي حتى أكمل مشواري العلمي.
وتابع: بعد عودتي إلى عائلتي في القطيف ذهبت إلى إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وتم إبلاغي أن الوزارة وجهت بدراسة حالتي، وهنالك معاملة سارية لتصحيح وضعي، خصوصاً أنني مررت بتجارب عديدة في الحياة، وأملك خبرات واسعة ساعدتني على البدء من المرحلة الثانوية، وتجاوز هذه السنوات الدراسية.
واستكمل أنه بعد متابعة الوزارة تم قبولي في مدرسة بالقطيف، وساعدوني بالتوجيه خصوصاً بعد مروري في مرحلة نفسية قاسية، وبدأت بالمذاكرة مع عماتي ومدرسين خصوصيين وبتوجيهات مستمرة من مدير المدرسة عصام الشماسي، فقد كانت الدراسة هي هدفي للعودة إلى الحياة.