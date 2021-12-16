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" مخطوف الدمام " : حصلت على شهادة الثانوية خلال عام واحد فقط

منذ 14 ساعة
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" مخطوف الدمام " : حصلت على شهادة الثانوية خلال عام واحد فقط

الدمام (صدى):
روى مخطوف الدمام" موسى الخنيزي، تفاصيل حياته بعد عودته إلى عائلته الحقيقة، حيث بدأ حياه جديدة لتعويض ما فاته من التعليم.

وقال مخطوف الدمام لقناة " العربية " إنه حصل على شهادة الثانوية خلال عام واحد فقط، حيث تجاوز 12 سنة دراسية وتم اختباره في أكثر من 35 مادة تعليمية، مستغلاً فترة الحجر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: أنهيت المرحلة الثانوية مقررات بالمسار العلمي بنسبة 94%، والآن أستعد لاختبار القدرات والتحصيلي حتى أكمل مشواري العلمي.

وتابع: بعد عودتي إلى عائلتي في القطيف ذهبت إلى إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وتم إبلاغي أن الوزارة وجهت بدراسة حالتي، وهنالك معاملة سارية لتصحيح وضعي، خصوصاً أنني مررت بتجارب عديدة في الحياة، وأملك خبرات واسعة ساعدتني على البدء من المرحلة الثانوية، وتجاوز هذه السنوات الدراسية.

واستكمل أنه بعد متابعة الوزارة تم قبولي في مدرسة بالقطيف، وساعدوني بالتوجيه خصوصاً بعد مروري في مرحلة نفسية قاسية، وبدأت بالمذاكرة مع عماتي ومدرسين خصوصيين وبتوجيهات مستمرة من مدير المدرسة عصام الشماسي، فقد كانت الدراسة هي هدفي للعودة إلى الحياة.

الدمام
الثانوية
موسى الخنيزي
مخطوف الدمام

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3957
منذ 10 ساعات
يسعدك ربي ويوفقك في حياتك وان يعوضك خيرا مما اخذ منك ويرفع قدرك , من الواضح انك مررت بأيام صعبة وامتحان عسير يعجز ان يتحمله كثير من الناس وانا اولهم ويكفي ان نرى الابتسامة على محياك في هذه الصورة بعد ذلك العناء وسبحان مغير الأحوال
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56027
منذ 50 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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