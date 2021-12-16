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هل يشترط تسديد المخالفات المرورية لإسقاط المركبة ؟.. "المرور" يجيب

منذ 4 ساعات
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هل يشترط تسديد المخالفات المرورية لإسقاط المركبة ؟.. "المرور" يجيب

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إسقاط المركبات من سجلات المرور يستلزم تسديد المخالفات المرورية وأن تكون رخصة السير سارية.

وذكرت المرور أنه يجب إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير ليتم إسقاطها من سجلا المستفيد.

كما أشارت لعدم اشتراط وجود الفحص الفني الدوري للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، بحسب صحيفة "عكاظ".

وفيما يتعلق بإمكانية إسقاط متأخرات الفحص وتجديد الاستمارة عن السيارة القديمة للشخص المتوفى إذا ما تم تسليمها للبلدية أو التشليح، ذكرت بأنه بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة.

المرور
المخالفات المرورية
المركبات
رخصة السير
سجلات المرور

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 978
منذ ساعة
اسال الله الفرج القريب
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
فعلا الفوز على الهلال بطوله هم حدهم ٣نقاط لكن لما تحط الذهب قدام الهلاليين يحنطك فالملعب
عبووووووووود
لايظهر الكبار الا في وقت الشدة ، فهمت ياملك الشطحاااااااااااااات
Ttt
هههههههههههههه هاردلك ياصدى ..
العالمية جبتها بيدية ✌️
اهم شي طلعناهم من آسيا ودعسنا حلمهم وهذة المباراة دورية ثلاث نقاط فقط،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
حتى آسيا ما تحققت الا بجهود اللاعبين

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