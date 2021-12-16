هل يشترط تسديد المخالفات المرورية لإسقاط المركبة ؟.. "المرور" يجيب

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إسقاط المركبات من سجلات المرور يستلزم تسديد المخالفات المرورية وأن تكون رخصة السير سارية.
وذكرت المرور أنه يجب إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير ليتم إسقاطها من سجلا المستفيد.
كما أشارت لعدم اشتراط وجود الفحص الفني الدوري للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، بحسب صحيفة "عكاظ".
وفيما يتعلق بإمكانية إسقاط متأخرات الفحص وتجديد الاستمارة عن السيارة القديمة للشخص المتوفى إذا ما تم تسليمها للبلدية أو التشليح، ذكرت بأنه بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة.