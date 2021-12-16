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امرأة تذبح زوجها السابق بعد محاولة تصويره عاريًا

منذ 6 ساعات
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امرأة تذبح زوجها السابق بعد محاولة تصويره عاريًا

القاهرة (صدى):

اقدمت امرأة في مصر على قتل زوجها السابق بعد أن علمت برغبته فى الزواج وخطبته لامرأة اخرى غيرها ، حيث قررت الإنتقام من زوجها السابق حتى تفسد فرحته.

وكشفت التحريات أن المتهمة استعانت بإبن عمها وآخر، وقامت باستدراح زوجها السابق بحجة قضاء ليلة حمراء داخل شقة سكنية، ثم اتفقت معهما علي أن يقوموا بتصويره عاريا فور وصوله وارسال الصور لخطيبته لفسخ الخطبة، إلا أنهم فشلوا فى تصويره رغم تهديديه بالاسلحة النارية .

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة السابقة "المتهمة "استلت سكين وسددت له 6 طعنات وفروا هاربين.

ونجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة، وتم القبض على المتهمة وشركائها وإحالتهم للنيابة العامة.

مصر
جريمة
الانتقام
قتل زوجها

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 764
منذ 5 دقائق
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

كبير آسيا
مباراة دورية لو فازو عشرة اهم شي،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر وخرقة
محطم حلم فريق ابو خرقة
الآسيوية صعبة قوية
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
تراها ثلاث نقاط يا صغير وطقوع آسيا مثل الثلاث كلمات،، الآسيوية صعبة قوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ليش محقق آسيا يبو خرقة تراها ثلاث نقاط مثل ثلاث كلمات،،، الآسيوية صعبة قوية
الموج الازرق
ثلاث كلمات كنقاط المباراة،،، الآسيوية صعبة قوية

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