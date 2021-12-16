امرأة تذبح زوجها السابق بعد محاولة تصويره عاريًا

القاهرة (صدى):
اقدمت امرأة في مصر على قتل زوجها السابق بعد أن علمت برغبته فى الزواج وخطبته لامرأة اخرى غيرها ، حيث قررت الإنتقام من زوجها السابق حتى تفسد فرحته.
وكشفت التحريات أن المتهمة استعانت بإبن عمها وآخر، وقامت باستدراح زوجها السابق بحجة قضاء ليلة حمراء داخل شقة سكنية، ثم اتفقت معهما علي أن يقوموا بتصويره عاريا فور وصوله وارسال الصور لخطيبته لفسخ الخطبة، إلا أنهم فشلوا فى تصويره رغم تهديديه بالاسلحة النارية .
وأشارت التحريات إلى أن الزوجة السابقة "المتهمة "استلت سكين وسددت له 6 طعنات وفروا هاربين.
ونجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة، وتم القبض على المتهمة وشركائها وإحالتهم للنيابة العامة.