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"الإسكان": نتابع نسبة الإنجاز للوحدات السكنية في مشروع ديار الحسا

منذ ساعة
1289
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"الإسكان": نتابع نسبة الإنجاز للوحدات السكنية في مشروع ديار الحسا

الرياض (صدى):
أوضح عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الإسكان، أنه يتم متابعة نسبة الإنجاز للوحدات السكنية بشكل مستمر في مشروع "ديار الحسا".

وتفصيلاً، قال "الطويل" في حديثه: "نحتفل بتسليم وحدات الديار الحسن ومستمرين في تسليم المواطنين والمستفيدين لمشاريع الوزارة في الوقت المناسب والجودة العالية"، بحسب قناة "الإخبارية".

وتابع: "لدينا أكثر من ٣٠ مشروع على مستوى المنطقة والجميل في المشروع أنها تقوم بالشراكة مع القطاع الخاص فهى مشاريع تحتوي على بيئة سكنية ملائمة الهدف منها أن يسكن المواطن ويحصل على جميع الخدمات".

وأضاف: "اليوم كتير من المشاريع بدأ التسليم فيها خلال الفترة القريبة القادمة بشكل أكبر ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك حراك بشكل كبير جدًا سواء من ناحية تسليم الوحدات أو ضخ مشاريع جديدة في المنطقة الغربية".

ديار الحسا
عبدالرحمن الطويل
وكيل وزارة الإسكان
وحدات الديار
تسليم الوحدات

التعليقات

أبو الوليد
أبو الوليد عدد التعليقات : 12
منذ 22 دقيقة
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد..

باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على البيت كل يوم لا يكون فكينا البلك وبعناه :)

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أحدث التعليقات

راي
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,
أبو الوليد
وايضا في حال الطلاق يرجع المبلغ الشهري يصرف لها من جديد
أبو الوليد
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد.. باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على...
أبو الوليد
صورتك الكاميرات اللي في اللوحات قبل المخرج "استخدام جهاز باليد) وتم تسجيل مخالفة بـ 500 ريال
dfs
الله اعلم عن صحة فتوى المدعو المطلق هذا

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