"الإسكان": نتابع نسبة الإنجاز للوحدات السكنية في مشروع ديار الحسا

الرياض (صدى):
أوضح عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الإسكان، أنه يتم متابعة نسبة الإنجاز للوحدات السكنية بشكل مستمر في مشروع "ديار الحسا".
وتفصيلاً، قال "الطويل" في حديثه: "نحتفل بتسليم وحدات الديار الحسن ومستمرين في تسليم المواطنين والمستفيدين لمشاريع الوزارة في الوقت المناسب والجودة العالية"، بحسب قناة "الإخبارية".
وتابع: "لدينا أكثر من ٣٠ مشروع على مستوى المنطقة والجميل في المشروع أنها تقوم بالشراكة مع القطاع الخاص فهى مشاريع تحتوي على بيئة سكنية ملائمة الهدف منها أن يسكن المواطن ويحصل على جميع الخدمات".
وأضاف: "اليوم كتير من المشاريع بدأ التسليم فيها خلال الفترة القريبة القادمة بشكل أكبر ونتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك حراك بشكل كبير جدًا سواء من ناحية تسليم الوحدات أو ضخ مشاريع جديدة في المنطقة الغربية".