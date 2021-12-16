وفاة قيادي حوثي في ظروف غامضة

فهمي محمد (صدى):
كشفت مليشيات الحوثي الإيرانية، عن وفاة زعيم قبلي بارز موالٍ لها بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بطريقة غامضة وسط ترجيحات بتصفيته.
وأكدت مليشيا الحوثي على وفاة القيادي صالح بن صالح الوهبي، دون أن توضح أسباب وفاته المباغتة في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، وسط تضارب الروايات التي ترجح غالبيتها تصفيته.
وهناك غموض حول أسباب وفاة القائد الميداني الأول لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، لكن عدة مصادر أفادت بأنه تعرض للتصفية الجسدية بسبب خلافات مالية حول جمرك عفار.
وأوضحت مصادر، أنه تعرض للتصفية، بعد أن استحدثت مؤخرا، نقاط جمركية (جبايات غير قانونية) في ماهلية وقانية، الأمر الذي تسبب بتراجع المردود المالي في جمرك عفار التابع للوهبي، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات داخلية.