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بالفيديو.. أمانة جدة: ارتفاع المياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي

منذ ساعة
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بالفيديو.. أمانة جدة: ارتفاع المياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي

جدة (صدى):
أوضح غسان الزهراني وكيل الأمين لتصريف مياه الأمطار بأمانة جدة، أنه تزامنًا مع موسم الأمطار تمت مباشرة مواقع حرجة في جدة لإصلاحها تجنبًا لتجمع المياه فيها.

وأشار الزهراني خلال حديث لقناة " الإخبارية " إلى أن الأنفاق من أولى المستهدفات بسبب غرقها مع هطول الأمطار، قائلا إن غرق الأنفاق هاجس أهالي جدة حيث تم حل 3 من 6 أنفاق.

وأكد على أن أمانة جدة بحاجة للوقت لرفع مضخات سحب المياه فوق الانفاق، موضحًا أن المخرجات وصلت إلى 79 حزمة للطرح والتنفيذ.

وتابع أن عدم تغطية شبكات الصرف الصحي لمعظم مناطق جدة يشكل 75% من أسباب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن عمق نفق السلام يصل إلى 20 مترًا تحت الأرض.

أمانة جدة
صرف صحي
المياه الجوفية
الأمطار في جدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18898
منذ 49 دقيقة
عذر هذا وإلا مبررا

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أحدث التعليقات

البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي

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