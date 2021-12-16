بالفيديو.. أمانة جدة: ارتفاع المياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي

جدة (صدى):
أوضح غسان الزهراني وكيل الأمين لتصريف مياه الأمطار بأمانة جدة، أنه تزامنًا مع موسم الأمطار تمت مباشرة مواقع حرجة في جدة لإصلاحها تجنبًا لتجمع المياه فيها.
وأشار الزهراني خلال حديث لقناة " الإخبارية " إلى أن الأنفاق من أولى المستهدفات بسبب غرقها مع هطول الأمطار، قائلا إن غرق الأنفاق هاجس أهالي جدة حيث تم حل 3 من 6 أنفاق.
وأكد على أن أمانة جدة بحاجة للوقت لرفع مضخات سحب المياه فوق الانفاق، موضحًا أن المخرجات وصلت إلى 79 حزمة للطرح والتنفيذ.
وتابع أن عدم تغطية شبكات الصرف الصحي لمعظم مناطق جدة يشكل 75% من أسباب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن عمق نفق السلام يصل إلى 20 مترًا تحت الأرض.