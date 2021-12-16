إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر من أجمل الذكريات

طلال الغامدي (صدى):
استعاد النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي، ذكرياته مع ديربي الرياض.
وقال إدوارد إن الفوز بخمسة أهداف، على النصر، في ختام مسابقة دوري المحترفين 2016-2017؛ هو أجمل ذكرياته، في مباريات ديربي الرياض، أمام النصر، وفقًا لقناة " العربية"
وأشار إلى أن الهدف الذي سجله في مباراته الأولى أمام النصر، أدخله في قلوب جماهير الهلال سريعًا، موضحًا أن جيل 2019، هو أصعب جيل في النصر، واجهه خلال مباريات الديربي.
وأضاف كارلوس إدواردو: "على الرغم من ذلك، لا أملك لحظات صعبة في الديربي، فقد فزت بتلك المباريات أكثر مما خسرتها"، مشيرًا إلى أن الهلال، دائمًا ما يكون المرشح الأبرز للفوز بالبطولة.
ومن المقرر إقامة ديربي الرياض ا بين الهلال والنصر، عصر الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة، بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.