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إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر من أجمل الذكريات

منذ 3 ساعات
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إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر من أجمل الذكريات

طلال الغامدي (صدى):
استعاد النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال السابق، وشباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي، ذكرياته مع ديربي الرياض.

وقال إدوارد إن الفوز بخمسة أهداف، على النصر، في ختام مسابقة دوري المحترفين 2016-2017؛ هو أجمل ذكرياته، في مباريات ديربي الرياض، أمام النصر، وفقًا لقناة " العربية"

وأشار إلى أن الهدف الذي سجله في مباراته الأولى أمام النصر، أدخله في قلوب جماهير الهلال سريعًا، موضحًا أن جيل 2019، هو أصعب جيل في النصر، واجهه خلال مباريات الديربي.

وأضاف كارلوس إدواردو: "على الرغم من ذلك، لا أملك لحظات صعبة في الديربي، فقد فزت بتلك المباريات أكثر مما خسرتها"، مشيرًا إلى أن الهلال، دائمًا ما يكون المرشح الأبرز للفوز بالبطولة.

ومن المقرر إقامة ديربي الرياض ا بين الهلال والنصر، عصر الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة، بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

النصر
الهلال
إدواردو
ديربي الهلال والنصر

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 926
منذ ساعة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي

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أحدث التعليقات

راي
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,
أبو الوليد
وايضا في حال الطلاق يرجع المبلغ الشهري يصرف لها من جديد
أبو الوليد
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد.. باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على...
أبو الوليد
صورتك الكاميرات اللي في اللوحات قبل المخرج "استخدام جهاز باليد) وتم تسجيل مخالفة بـ 500 ريال
dfs
الله اعلم عن صحة فتوى المدعو المطلق هذا

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