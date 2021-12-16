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إعدام ٧ أشخاص من كوريا الشمالية علنًا بسبب تداول محتوى ترفيهي

منذ ساعة
1445
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إعدام ٧ أشخاص من كوريا الشمالية علنًا بسبب تداول محتوى ترفيهي

سول (صدى):

كشف تقرير أجرته مجموعة العدالة الانتقالية، أن كورونا الشمالية أعدمت علنا سبعة أشخاص على الأقل، خلال العقد الماضي، لمشاهدتهم أو توزيعهم مقاطع فيديو ترفيهية من كوريا الجنوبية.

وأجرت المجموعة الحقوقية في كوريا الجنوبية مقابلات مع 683 منشقا كوريا الشمالية منذ عام 2015.

وجاءت المقابلات للمساعدة في تحديد الأماكن التي قتل ودفن فيها أشخاص في شمال البلاد، في عمليات إعدام علنية أقرتها الدولة. 

يُذكر أن المجموعة وثقت 23 إعداما علنيا في عهد الزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون، من بينها 7 عمليات إعدام لأشخاص شاهدوا أو تداولوا فيديوهات من كوريا الجنوبية.

كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الزعيم الكوري
كيم جونغ أون
مجموعة العدالة الانتقالية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 752
منذ ساعة
ليت لمشاهير العرب الخارجين عن الذوق العام
مثل كيم 😂😂
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18898
منذ 48 دقيقة
جوّه شمالي
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10401
منذ 18 دقيقة
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي

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