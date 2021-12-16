إعدام ٧ أشخاص من كوريا الشمالية علنًا بسبب تداول محتوى ترفيهي

سول (صدى):
كشف تقرير أجرته مجموعة العدالة الانتقالية، أن كورونا الشمالية أعدمت علنا سبعة أشخاص على الأقل، خلال العقد الماضي، لمشاهدتهم أو توزيعهم مقاطع فيديو ترفيهية من كوريا الجنوبية.
وأجرت المجموعة الحقوقية في كوريا الجنوبية مقابلات مع 683 منشقا كوريا الشمالية منذ عام 2015.
وجاءت المقابلات للمساعدة في تحديد الأماكن التي قتل ودفن فيها أشخاص في شمال البلاد، في عمليات إعدام علنية أقرتها الدولة.
يُذكر أن المجموعة وثقت 23 إعداما علنيا في عهد الزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون، من بينها 7 عمليات إعدام لأشخاص شاهدوا أو تداولوا فيديوهات من كوريا الجنوبية.