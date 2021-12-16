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بالفيديو.. الحربي: ماجد عبدالله هو الجزء الأول من كتاب الرياضة والثاني للبقية

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الحربي: ماجد عبدالله هو الجزء الأول من كتاب الرياضة والثاني للبقية

ماجد محمد (صدى):
أشاد الناقد الرياضي تركي الحربي، بأسطورة نادي النصر ماجد عبدالله، قائلًا أن "النصر هو أساس الكرة السعودية"، على حد تعبيره.

وقال تركي الحربي، أن "ماجد عبدالله هو الجزء الأول من كتاب الرياضة والجزء الثاني يشمل البقية، ولا يمكن أن نتكلم عن الديربي بين الهلال والنصر ولا نتكلم عنه"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية" .

وأضاف الناقد الرياضي: "بعد 63 مر على الديربي مئات اللاعبين ولا زال ماجد عبدالله هو الهداف التاريخي لهذا الديربي وكلما يذكر الديربي يذكر ماجد بـ21 هدفًا.. سجل في الأشواط الأولى من المباريات 11 هدفًا أكثر مما أحرز سامي الجابر مع الهلال".

النصر
الهلال
ماجد عبدالله
دوري المحترفين
الرياضة السعودية
تركي الحربي

التعليقات

فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 106
منذ ساعتين
وانت الجزء الثاني والثالث والرابعه والعاشر والألف
الحمد لله على نعمة العقل يالحربي ...
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2311
منذ 45 دقيقة
كتب اعلام النصر كثيره وكلها مصادره
مخالفه للذوق العام والمنطقية
ولاتنسى تضيف فصل جحفلي ١١٩
وركزت البليهي وخلاط سالم
عشان تكتمل الفصول الدراميه عندك

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أحدث التعليقات

البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي

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