بالفيديو.. الحربي: ماجد عبدالله هو الجزء الأول من كتاب الرياضة والثاني للبقية

ماجد محمد (صدى):
أشاد الناقد الرياضي تركي الحربي، بأسطورة نادي النصر ماجد عبدالله، قائلًا أن "النصر هو أساس الكرة السعودية"، على حد تعبيره.
وقال تركي الحربي، أن "ماجد عبدالله هو الجزء الأول من كتاب الرياضة والجزء الثاني يشمل البقية، ولا يمكن أن نتكلم عن الديربي بين الهلال والنصر ولا نتكلم عنه"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية" .
وأضاف الناقد الرياضي: "بعد 63 مر على الديربي مئات اللاعبين ولا زال ماجد عبدالله هو الهداف التاريخي لهذا الديربي وكلما يذكر الديربي يذكر ماجد بـ21 هدفًا.. سجل في الأشواط الأولى من المباريات 11 هدفًا أكثر مما أحرز سامي الجابر مع الهلال".