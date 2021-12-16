خالد البدر: النصر في أسوأ حالاته كان ينتصر على الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي خالد البدر أن مباراة الهلال والنصر التي ستقام عصر اليوم الخميس ليست مقياسًا على تحسن أداء النصر.
وتفصيلاً، قال "البدر" في حديثه عن الهلال والنصر: "بالنسبة لمستويات الهلال والنصر فمن وقت تحقيق الهلال للبطولة الآسيوية كل الحديث عن النصر وذلك بمحض الصدفة"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وأضاف: "الوعي الجماهيري عند نادي النصر كبير فلو حقق النصر الفوز فليس الفوز على الهلال هو بداية التصحيح لأن في الأخير فيه مطالبات جماهيرية والنصر في أسوأ الظروف كان يتغلب على الهلال".
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن تقديم مباراة الهلال والنصر في دوري كأس محمد بن سلمان إلى عصر يوم الخميس بدلاً من موعدها السابق مساء ذات اليوم.