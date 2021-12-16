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بالفيديو..بندر الرزيحان: المضللون سيظلون خلف الهلال لسنوات ضوئية

منذ 5 ساعات
1449
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بالفيديو..بندر الرزيحان: المضللون سيظلون خلف الهلال لسنوات ضوئية

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، على أن نادي الهلال سيظل يحتل مكانة عالية ومميزة وسط الأندية السعودية.

وقال الرزيحان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " : مهما المضللون يحاولون أن يشككون في نادي الهلال سيظلون خلفه لسنوات ضوئية.

وأضاف : لكي تتهافت الشركات الاستثمارية على نادي مثل نادي الهلال عليك أن تحقق مثل إنجازات نادي الهلال وتحقق بطولة، مشيرًا إلى أن عدد مشجعي الهلال كبير جدًا.

وتابع أن اللاعبان " الربيعي والعويس " متميزون ولكن لايمكن مقارنتهم بـ"المعيوف " لأنه اعتزل اللعب مع المنتخب، قائلًا : المعيوف إذا كان لم يعتزل سيكون الحارس الأساسي".

 

المعيوف
بندر الرزيحان
العويس الهلال

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 926
منذ ساعة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي
راي
راي عدد التعليقات : 1434
منذ 20 دقيقة
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,

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أحدث التعليقات

راي
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,
أبو الوليد
وايضا في حال الطلاق يرجع المبلغ الشهري يصرف لها من جديد
أبو الوليد
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد.. باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على...
أبو الوليد
صورتك الكاميرات اللي في اللوحات قبل المخرج "استخدام جهاز باليد) وتم تسجيل مخالفة بـ 500 ريال
dfs
الله اعلم عن صحة فتوى المدعو المطلق هذا

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