بالفيديو..بندر الرزيحان: المضللون سيظلون خلف الهلال لسنوات ضوئية

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، على أن نادي الهلال سيظل يحتل مكانة عالية ومميزة وسط الأندية السعودية.
وقال الرزيحان خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " : مهما المضللون يحاولون أن يشككون في نادي الهلال سيظلون خلفه لسنوات ضوئية.
وأضاف : لكي تتهافت الشركات الاستثمارية على نادي مثل نادي الهلال عليك أن تحقق مثل إنجازات نادي الهلال وتحقق بطولة، مشيرًا إلى أن عدد مشجعي الهلال كبير جدًا.
وتابع أن اللاعبان " الربيعي والعويس " متميزون ولكن لايمكن مقارنتهم بـ"المعيوف " لأنه اعتزل اللعب مع المنتخب، قائلًا : المعيوف إذا كان لم يعتزل سيكون الحارس الأساسي".