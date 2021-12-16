شاهد..مفتي البوسنة السابق: "لولا المملكة لم أكن لأعيش حتى الآن"

نايف السالم (صدى):
قدم مفتي البوسنة والهرسك السابق مصطفى سيرتش، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بعد صدور الأمر السامي بمنحه الجنسية السعودية مؤخرًا.
وقال مفتي البوسنة: "أقدم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز آل سعود، الذي أرحبه وأسلم عليه بهذه المناسبة لأنه كان مواطنا للبوسنة قبل أن أكون أنا مواطنا للمملكة".
وتابع: "الملك الوحيد الذي زارالبوسنة والهرسك مرتين في حياته بل إنه افتتح مسجد الملك عبدالله -رحمه الله- وأنه كان رئيس الهيئة العليا لمساندة الإسلام والمسلمين في البوسنة، فلذلك أريد أن أشهد هنا أن المواطنين في المملكة يجب أن يكونوا فخورين بما قامت به المملكة تجاه المسلمين في البوسنة".
وأضاف: "لولا هذه المساعدة لم أكن لأعيش حتى أكون مواطن سعودي"، مؤكدا أن المملكة أصبحت وطنه الروحي والجسدي، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه أسعد الناس في الدنيا بهذا القرار الذي يتمناه كل مسلمي العالم.
وعن شعوره بالحصول على الجنسية السعودية قال: "كل مسلم في العالم له وطن روحي وله وطن جسدي إن صح التعبير، فالوطن الروحي هو المملكة العربية السعودية، حيث توجد بها مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتصور لو أنت في مكاني وتحلم أن يكون لك بعد وطنك الذي ولدت فيه وطنا روحيا ليس فقط بالروح ولكن بالجسد واعتبر نفسي أسعد الناس في الدنيا بهذه الجنسية".