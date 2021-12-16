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شاهد..مفتي البوسنة السابق: "لولا المملكة لم أكن لأعيش حتى الآن"

منذ ساعتين
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شاهد..مفتي البوسنة السابق: "لولا المملكة لم أكن لأعيش حتى الآن"

نايف السالم (صدى):
قدم مفتي البوسنة والهرسك السابق مصطفى سيرتش، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بعد صدور الأمر السامي بمنحه الجنسية السعودية مؤخرًا.

وقال مفتي البوسنة: "أقدم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز آل سعود، الذي أرحبه وأسلم عليه بهذه المناسبة لأنه كان مواطنا للبوسنة قبل أن أكون أنا مواطنا للمملكة".

وتابع: "الملك الوحيد الذي زارالبوسنة والهرسك مرتين في حياته بل إنه افتتح مسجد الملك عبدالله -رحمه الله- وأنه كان رئيس الهيئة العليا لمساندة الإسلام والمسلمين في البوسنة، فلذلك أريد أن أشهد هنا أن المواطنين في المملكة يجب أن يكونوا فخورين بما قامت به المملكة تجاه المسلمين في البوسنة".

وأضاف: "لولا هذه المساعدة لم أكن لأعيش حتى أكون مواطن سعودي"، مؤكدا أن المملكة أصبحت وطنه الروحي والجسدي، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه أسعد الناس في الدنيا بهذا القرار الذي يتمناه كل مسلمي العالم.

وعن شعوره بالحصول على الجنسية السعودية قال: "كل مسلم في العالم له وطن روحي وله وطن جسدي إن صح التعبير، فالوطن الروحي هو المملكة العربية السعودية، حيث توجد بها مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتصور لو أنت في مكاني وتحلم أن يكون لك بعد وطنك الذي ولدت فيه وطنا روحيا ليس فقط بالروح ولكن بالجسد واعتبر نفسي أسعد الناس في الدنيا بهذه الجنسية".

خادم الحرمين
الملك سلمان
مصطفى سيرتش
مفتي البوسنة

التعليقات

الو عمار
الو عمار عدد التعليقات : 56008
منذ ساعة
اهلا و سهلا يا شيخ مصطفى

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أحدث التعليقات

faeiz
هذا مصدق نفسه والمشكلة اذا توقعة غلط يمسح التغريدة مع ان اغلب توقعاته غلط في غلط
ابو عمار
كيب
ابو عمار
اوكي
نجاة محمد
الف سلامة المدرب يتحمل الاصابة لانه جعلة يلعب و هو مصاب
زعيم اااسيا
طلع يتبكبك ودعاء على المريسيل ونتيجه المريسيل صار من استراحه الى استراحه يدق فالكبسات حسب سناباته والهريفي يصيح كفايه خلاص بموووت ومراح احلل الحين...

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