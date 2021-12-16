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سجن دبلوماسي كويتي وزوجته عاملا عاملتهما المنزلية "كعبدة"

منذ 40 دقيقة
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سجن دبلوماسي كويتي وزوجته عاملا عاملتهما المنزلية "كعبدة"

بروكسل (صدى):
أصدرت محكمة بروكسل، أمس الأربعاء، حكمًا بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بمعاملة عاملة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية.

ولم يحضر الزوجان المحاكمة، حيث غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر، وكان المدعي العام طالب بالسجن لمدة أربع سنوات بحقهما لارتكابهما مخالفات منها "الاتجار بالبشر" و"الاحتجاز" و"عدم دفع الأجور".

وكانت التحقيقات قد كشفت أن العاملة الإثيوبية عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا، حيث اعتقدت أنها ستساعدهما أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت لكن انتهى بها الأمر محتجزة.

منوعات
الكويت
عاملة منزلية
بلجيكا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56002
منذ 22 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا و يله منها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هاي معلمه والا بياعه
ابو عمار
اوكي

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