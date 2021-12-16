الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى عبر برنامج التأهيل والإحلال للعمل في الجبيل الصناعية، وينبع، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
الوظائف والشروط:
1- مشغل معدات.
- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- خبرة 3 سنوات في مجال العمل- يمتلك رخصة نقل ثقيل.
2- مشرف خدمات.
- حاصل على شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة.
3- مساعد اداري.
- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص إدارة مكاتب (سكرتارية)- خبرة سنتين في مجال العمل- مهارات عالية في برامج مايكروسوفت اوفيس.
4- مفتش ميداني.
- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية- خبرة 5 سنوات في مجال العمل- مهارات اتصال جيدة- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
التقديم