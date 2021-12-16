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الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ ساعتين
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الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة الثانوية فأعلى عبر برنامج التأهيل والإحلال للعمل في الجبيل الصناعية، وينبع، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الوظائف والشروط:

1- مشغل معدات.

- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق- خبرة 3 سنوات في مجال العمل- يمتلك رخصة نقل ثقيل.

2- مشرف خدمات.

- حاصل على شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة.

3- مساعد اداري.

- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص إدارة مكاتب (سكرتارية)- خبرة سنتين في مجال العمل- مهارات عالية في برامج مايكروسوفت اوفيس.

4- مفتش ميداني.

- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية- خبرة 5 سنوات في مجال العمل- مهارات اتصال جيدة- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

التقديم

وظائف
ينبع
الهيئة الملكية
فرص عمل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56008
منذ ساعة
استغرب من اللي يعلن عن وظائف ويشترط الخبره .. من وين يجب المتقدم الخبره اذا لم يعمل في نفس المجال . المفروض ان يتم توظيفه وتدريبه ليكون جاهز لعمل خصوصا انه من ابناء الوطن

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أحدث التعليقات

faeiz
هذا مصدق نفسه والمشكلة اذا توقعة غلط يمسح التغريدة مع ان اغلب توقعاته غلط في غلط
زعيم اااسيا
طلع يتبكبك ودعاء على المريسيل ونتيجه المريسيل صار من استراحه الى استراحه يدق فالكبسات حسب سناباته والهريفي يصيح كفايه خلاص بموووت ومراح احلل الحين...
زعيم اااسيا
اعرفلك فريق يخلد خرقه ويعتبرها انجاز لكن ماعلينا اهم شيء الاسطوره سفير الكوره الاسيويه سامي الجابر مشرف الوطن داخل المستطيل الاخضر وعلى محافل الدولي...
ابو سعود
الحمد لله قالو في ٢٠١٨ ينتهي مابقى شيء
ابو سعود
ممكن نتعرف ياقدمه اللي كذا فعلا اذا بتتابع تابع بصمت ولا تسوي نفسك روميو

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