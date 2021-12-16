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خالد البدر : انتكاسة الشباب بدأت مع " سامي الجابر "
منذ 9 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 816
منذ 43 دقيقة
هاطحلبي المنبطح الخيخه هههههههه اي سالفه لازم يربطها بالهلال او لاعبينه صح تاخذ دراهم من معزبينك الفقراويه
بس مو بهذي الطريقه يا خرونق ههههههههههه فيهم كميه غباء وثواره كم ادارة مرت وكم لاعب مر وكم سنه مرات
مابقى الا يقول السبب الموسس عبدالرحمن بن سعيد هو سبب الانكاسه الان ياعمي طير انت وفريقك الوضيع
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دكتر
المفروض يرفع عليهم قضية المرور ماهمه الا الفلوس والمواطن الذي سيارته مفقودة من عشر سنين كيف نفسيته بعد هذه المدة والصدمه يدفع ٨ الاف
بحر الكلام
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لا رحمة ولاانسانية ولا شفقه ولا احساس ولا ضمير الله ينتقم منهم هذولا المتخلفين...
طلال عبدالله
اتوقع المهاجم القادم سيكون من العيار الثقيل
غييييوووورررر
الاول يعني الاول حتى لو شقلبه
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
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