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أجمل الأهداف في تاريخ مواجهات النصر والهلال
منذ 12 ساعة
1555
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 915
منذ 41 دقيقة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي
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أحدث التعليقات
البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي
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