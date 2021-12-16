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أجمل الأهداف في تاريخ مواجهات النصر والهلال

منذ 12 ساعة
1555
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 915
منذ 41 دقيقة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي

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أحدث التعليقات

البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي

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