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غرم العمري: الحل في النصر هو الفوز على بطل آسيا الهلال

منذ 14 ساعة
1232
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 926
منذ 51 دقيقة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي

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أحدث التعليقات

راي
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,
أبو الوليد
وايضا في حال الطلاق يرجع المبلغ الشهري يصرف لها من جديد
أبو الوليد
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد.. باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على...
أبو الوليد
صورتك الكاميرات اللي في اللوحات قبل المخرج "استخدام جهاز باليد) وتم تسجيل مخالفة بـ 500 ريال
dfs
الله اعلم عن صحة فتوى المدعو المطلق هذا

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