عرض زواج ينتهي بسجن امرأة

أبوظبي (صدى):
أقدم رجل من جنسية عربية مقيم في الإمارات، على رفع دعوى قضائية يتهم فيها امرأة بالإدعاء بأنه عرض عليها الزواج، وأصبحت تهدده بغرض إجباره على تسليمها أموالاً.
وكانت المدعى عليها قد أفادت بأن المدعي عرض عليها الزواج، حيث تركت عملها في بلدها بعد أن أقنعها برغبته في الزواج منها عرفيا.
وأشارت إلى أنه تنكر وتسبّب لها في أضرار مادية وأدبية، ما دفعها إلى كتابة رسائل تهديد له بسبب ما شعرت به من ظلم.
ومن جانبها أدانت المحكمة المدعي عليعا بتهديد المدعي بالقول عبر وسيلة تقنية، وشروعها في تهديده لحمله على تسليمها الأموال.
وقضت المحكمة بحبس المتهمة شهراً، ووضع المحكوم عليها تحت نظام المراقبة الإلكترونية.