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عرض زواج ينتهي بسجن امرأة

منذ 36 دقيقة
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عرض زواج ينتهي بسجن امرأة

أبوظبي (صدى):
أقدم رجل من جنسية عربية مقيم في الإمارات، على رفع دعوى قضائية يتهم فيها امرأة بالإدعاء بأنه عرض عليها الزواج، وأصبحت تهدده بغرض إجباره على تسليمها أموالاً.

وكانت المدعى عليها قد أفادت بأن المدعي عرض عليها الزواج، حيث تركت عملها في بلدها بعد أن أقنعها برغبته في الزواج منها عرفيا.

وأشارت إلى أنه تنكر وتسبّب لها في أضرار مادية وأدبية، ما دفعها إلى كتابة رسائل تهديد له بسبب ما شعرت به من ظلم.

ومن جانبها أدانت المحكمة المدعي عليعا بتهديد المدعي بالقول عبر وسيلة تقنية، وشروعها في تهديده لحمله على تسليمها الأموال.

وقضت المحكمة بحبس المتهمة شهراً، ووضع المحكوم عليها تحت نظام المراقبة الإلكترونية.

منوعات
الامارات
محكمة
زواج عرفي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55988
منذ 20 دقيقة
الهبلا تركت بلادها وجات الى الامارات من شان زواج عرفي ... خلاص لعب معها وانتهت الرغبه ولا يرغب بالزواج ولا استمرار العلاقه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره ممتازخ جدا ان يكون ابناء الوطن من الجنسين يتدربون على السلاح لحماية بلادهم من الاعداء
ابو عمار
الله يوفقه
ابو عمار
يبدو انه اهبل وكأنه يقول تعالو اسرقوني
محمد الحربي
وبعدها جرعة رابعة و جرعة 5 و 6 و10 ... باين عليه مسلسل طويل لن يتوقف ويخدم مافيا شركات الأدوية والصيدليات
ابو عمار
ادبوهم بالجلد ثم رحلوهم

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