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"الصحة" تعلن ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بالجرعة التنشيطية

منذ 55 دقيقة
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"الصحة" تعلن ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بالجرعة التنشيطية

الرياض (صدى):
قامت وزارة الصحة بتوجيه تعميم داخلي لمنسوبيها تضمن ربط صرف بدل التميز وتقييم الأداء الوظيفي بأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تعميمها: "إلحاقا إلى تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم 555464-1443 وتاريخ 22/‏ 3/‏ 1443 المتضمن للضوابط والشروط والترتيبات الملائمة لاعتماد طلبات صرف بدل التميز للعام المالي 2019، وبدل التميز للعام المالي 2020، ونظرًا لأهمية تلقي جميع الممارسين الصحيين للجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لاستدامة المناعة".

وأضافت: "بناء عليه فإنه لن يتم قبول أي طلبات لاستحقاق صرف بدل التميز للعام المالي 2019، وبدل التميز للعام المالي 2020 لمن لم يستكمل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد مضي ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية"، بحسب الوطن.

وفي تعميم داخلي آخر، قالت الوزارة: "زملاؤنا الأعزاء حرصا على سلامتكم، وامتدادًا للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، نحثكم على المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح، علمًا بأن المسارعة بتطبيق المذكور أعلاه سيتم أخذه بعين الاعتبار أثناء تقييم الأداء الوظيفي، إضافة إلى عدد من الخدمات الوظيفية والجوانب الأخرى في "موارد".

وزارة الصحة
الموارد البشرية
لقاح كورونا
الجرعة الثالثة

التعليقات

البدوي
البدوي عدد التعليقات : 1
منذ 40 دقيقة
اخذوا الجرعات وتجرعوا السم وراكم ضرب على القفى وجايكم شغل جامد اهم شيء لا تقربون حبيبتي ولا تدقونها بإبرة مع أني مالي حبيبه لهالحين لكن يجيب الله مطر حبيبتي ابيها تدق باب بيتي وتجيني تخطبني وتعطيني مهري مقدم سيارة لمبرغيني
محمد الحربي
محمد الحربي عدد التعليقات : 27
منذ 13 دقيقة
وبعدها جرعة رابعة و جرعة 5 و 6 و10 ... باين عليه مسلسل طويل لن يتوقف ويخدم مافيا شركات الأدوية والصيدليات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره ممتازخ جدا ان يكون ابناء الوطن من الجنسين يتدربون على السلاح لحماية بلادهم من الاعداء
ابو عمار
الله يوفقه
ابو عمار
يبدو انه اهبل وكأنه يقول تعالو اسرقوني
محمد الحربي
وبعدها جرعة رابعة و جرعة 5 و 6 و10 ... باين عليه مسلسل طويل لن يتوقف ويخدم مافيا شركات الأدوية والصيدليات
ابو عمار
ادبوهم بالجلد ثم رحلوهم

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