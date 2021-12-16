"النصر" يقرر التعاقد مع ثنائي أجنبى جديد بدلا من "حمدالله"

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي النصر على حسم صفقة كبرى بالتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد، في الميركاتو الشتوي القادم، لتدعيم مركز حراسة المرمى، وقلب الهجوم بدلًا من الهداف المغربي "الراحل" عبدالرزاق حمد الله.
وجاء قرار النصر بناءا على التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز السابع، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب آخر التقارير، دخل النصر، في مفاوضات مكثفة مع النجم المكسيكي كارلوس فيلا، مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي، لخلافة مع حمد الله، كما انهم يرون أن فيلا، المهاجم الوحيد القادر على أن ينسي الجماهير، "صدمة" رحيل الهداف المغربي، الذي حطم كافة الأرقام القياسية، مع الفريق الأول لكرة القدم