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"النصر" يقرر التعاقد مع ثنائي أجنبى جديد بدلا من "حمدالله"

منذ 10 ساعات
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"النصر" يقرر التعاقد مع ثنائي أجنبى جديد بدلا من "حمدالله"

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي النصر على حسم صفقة كبرى بالتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد، في الميركاتو الشتوي القادم، لتدعيم مركز حراسة المرمى، وقلب الهجوم بدلًا من الهداف المغربي "الراحل" عبدالرزاق حمد الله.

وجاء قرار النصر بناءا على التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز السابع، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب آخر التقارير، دخل النصر، في مفاوضات مكثفة مع النجم المكسيكي كارلوس فيلا، مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي، لخلافة مع حمد الله، كما انهم يرون أن فيلا، المهاجم الوحيد القادر على أن ينسي الجماهير، "صدمة" رحيل الهداف المغربي، الذي حطم كافة الأرقام القياسية، مع الفريق الأول لكرة القدم

النصر
فيلا
صفقة
التعاقد
حمدالله
الميركاتو الشتوية

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2891
منذ 39 دقيقة
مشكلة النصر ليست في اللاعبين
طلال عبدالله
طلال عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 14 دقيقة
اتوقع المهاجم القادم سيكون من العيار الثقيل

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أحدث التعليقات

دكتر
المفروض يرفع عليهم قضية المرور ماهمه الا الفلوس والمواطن الذي سيارته مفقودة من عشر سنين كيف نفسيته بعد هذه المدة والصدمه يدفع ٨ الاف
بحر الكلام
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لا رحمة ولاانسانية ولا شفقه ولا احساس ولا ضمير الله ينتقم منهم هذولا المتخلفين...
طلال عبدالله
اتوقع المهاجم القادم سيكون من العيار الثقيل
غييييوووورررر
الاول يعني الاول حتى لو شقلبه
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا

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