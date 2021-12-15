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"الهريفي" يعلق على استغناء سبارتاك موسكو عن البرتغالي روي فيتوريا

منذ 15 ساعة
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"الهريفي" يعلق على استغناء سبارتاك موسكو عن البرتغالي روي فيتوريا

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي فهد الهريفي، على خبر استغناء سبارتاك موسكو الروسي عن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

وقال الهريفي من خلال صفحته على تويتر :"ما أحد يخرج من النصر، إلا يا يخفق أو لا يجد نادي، وحنا نقول ليش و ياليت ويا أسطورة ويا …".

وتابع، "المشكلة ان السبب فينا، يا إننا لا نعرف نحكم يا إننا لا نعرف نجيب بديل أفضل في كل الاستقطابات".

وكان نادي النصر قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق طيلة الفترة الماضية تحت قيادته، وتواجده في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري آنذاك.

النصر
فهد الهريفي
يعلق
استغناء
سبارتاك موسكو
روي فيتوريا

التعليقات

إبراهيم
إبراهيم عدد التعليقات : 9
منذ 5 ساعات
انت قلت بتعتزل الوسط الرياضي خلاص ريح مالك منصب في النصر من الاخر٦
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2311
منذ 4 ساعات
طلع يتبكبك ودعاء على المريسيل
ونتيجه
المريسيل صار من استراحه الى استراحه يدق فالكبسات حسب سناباته
والهريفي يصيح كفايه خلاص بموووت ومراح احلل
الحين يلاحق مدرب في كل مكان ويقول اقاله
عقليات طفوله ياساتر هولاء كيف المجتمع القريب منه عايش
ابو عبدالعزيز
ابو عبدالعزيز عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
المدرب وصل بالفريق الي دور ١٦ في بطولة الاتحاد الأوربي نجح بهزيمة نابولي ذهاب واياب يمكن نتائج في الدوري لم تساعده ولا ادري عن صحة الخبر اعتقد غير صحيح
صريح
صريح عدد التعليقات : 3323
منذ ساعة
في احد يدخل نادي النصر ويطلع صاحي ؟؟؟

اي مدرب اي لاعب يطلع ومستقبله انتهى ؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

البرودي
ايام حلوة رغم قساوتها..
رااايق
بو خدود مايلاعب **!!! هههههههههههههههههههههههه
رااايق
يلااا حصاة وأنزاحت عن درب المسلمين ***
بحر الكلام
بلا الفاظ عنصرية وكراهيه وحقد النصر والهلال ناديان كبيران لهم حجمهم وانجازاتهم الاحترام المتبادل واجب على جماهير كلا الناديين
القناص
تستاهل الدعوه وترفع راس كل سعودي

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