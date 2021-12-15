"الهريفي" يعلق على استغناء سبارتاك موسكو عن البرتغالي روي فيتوريا

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي فهد الهريفي، على خبر استغناء سبارتاك موسكو الروسي عن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.
وقال الهريفي من خلال صفحته على تويتر :"ما أحد يخرج من النصر، إلا يا يخفق أو لا يجد نادي، وحنا نقول ليش و ياليت ويا أسطورة ويا …".
وتابع، "المشكلة ان السبب فينا، يا إننا لا نعرف نحكم يا إننا لا نعرف نجيب بديل أفضل في كل الاستقطابات".
وكان نادي النصر قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق طيلة الفترة الماضية تحت قيادته، وتواجده في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري آنذاك.