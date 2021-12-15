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سالم الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية بسبب تصريحه عقب تجديده مع الهلال

منذ يوم
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سالم الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية بسبب تصريحه عقب تجديده مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
صرح نجم الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري، عقب إعلان الهلال بتجديد عقده لمدة ٣ سنوات أخرى، بأنه كان يرغب اللعب مع الهلال منذ الصغر وتسجيل الأهداف في استاد الملك فهد الدولي.

وأثار تصريح جناح الفريق الأول لكرة القدم، عقب التجديد، غضب الجماهير النصراوية و التي شككت في تصريحاته السابقة بأنه نصرواي منذ الصغر ، مؤكدة أنه كان يخدع " الأزرق" لإنتماءه للنصر منذ صغره .

وأعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اليوم الأربعاء تجديد عقد سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، البالغ من العمر 30 سنة، لمدة 3 سنوات أخرى، حتى يونيو 2025

النصر
الهلال
عقد
سالم الدوسري
جماهير النصر
تجديد

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2316
منذ يوم
حاجتين انقذت الدوسري
استكمال الدراسة
والالتحاق بنادي النصر
الهلال منح الدوسري
القمة والشهرة
ونتمنى استكمال خلط الفقراويه غدا فالملعب
يمدحون عملية الخلط في وقت العصر
الروقي
الروقي عدد التعليقات : 7
منذ يوم
عاشق والله للفلوس والله لوزاد اي فريق ريال واحدالتسحب على الهلال وتقول هذااحتراف
7UP
7UP عدد التعليقات : 3323
منذ 18 ساعة
الروقي :
اذا انت تنجن عالريال مو كل الناس زيك.

ياسر القحطاني وسلمان الفرج وسعود عبدالحميد قدم لهم الهلال عرض اقل من الاندية الاخرى والفرق ملايين

ورفضو الفلوس ولعبو للهلال وهذا شي ماراح تفهمه لين تصير لاعب مو متفرج.
سالم حطهم في خلاط
سالم حطهم في خلاط عدد التعليقات : 3323
منذ 18 ساعة
اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط
اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط
اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط
اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط اخلط
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 926
منذ 16 ساعة
باذن الله تعالى فوز الازرق الزعيم العالمي
محسن محمد الدوسري
محسن محمد الدوسري عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
ان شاء الله يفوز الزعيم.
داعس بني زعيق
داعس بني زعيق عدد التعليقات : 24
منذ 10 ساعات
تمت عملية الخلط بنكهة النيفيا ، مشكلة الغرور لما يصيب الشخص ، بالله انظرو لتعليقاتكم يا بني زعيق وشوفو الكبر والغرور اللي وصلتوله . ولكن جاكم ابو بكر وتاليسكا وحطو رجولهم في حلوقكم يا أقذر جمهور على وجه الأرض
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 4
منذ 49 دقيقة
خلطكم العالمي اليوم بهدفين
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 4
منذ 49 دقيقة
تم الخلط بهدفين ولله الحمد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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