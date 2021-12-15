سالم الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية بسبب تصريحه عقب تجديده مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
صرح نجم الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري، عقب إعلان الهلال بتجديد عقده لمدة ٣ سنوات أخرى، بأنه كان يرغب اللعب مع الهلال منذ الصغر وتسجيل الأهداف في استاد الملك فهد الدولي.
وأثار تصريح جناح الفريق الأول لكرة القدم، عقب التجديد، غضب الجماهير النصراوية و التي شككت في تصريحاته السابقة بأنه نصرواي منذ الصغر ، مؤكدة أنه كان يخدع " الأزرق" لإنتماءه للنصر منذ صغره .
وأعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اليوم الأربعاء تجديد عقد سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، البالغ من العمر 30 سنة، لمدة 3 سنوات أخرى، حتى يونيو 2025