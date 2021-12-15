إدانة أب بتسهيل تعاطي المخدرات لابنه

دبي (صدى):
واجه أب أربعيني في دبي، تهمة تسهيل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لابنه، وحيازة مواد مخدرة وقصاصة ورقية مشبعة بمؤثر عقلي.
وحكمت المحكمة على الأب بالسجن لمدة عامين، وأيدت الحكم محكمتا الاستئناف والتمييز في دبي، وذلك بعدما أفاد شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن معلومات موثوقة المصدر أكدت أن الوالد وابنه يتعاطيان المواد المخدرة، ولديهما سوابق جنائية بهذا الشأن.
وأنكر الأب الاتهام، كما نفى الابن أن يكون مصدرها والده، وأشارا إلى أنهما يحصلان على المواد المخدرة من شخص آسيوي.
وبعد النظر في الدعوى، انتهت محكمة الجنايات إلى عدم كفاية الأدلة التي تدين الأب بتسهيل تعاطي الابن، وقضت ببراءته، فيما قضت بإدانة الأب بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وحبسه عامين.