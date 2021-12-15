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"فيفا" يدعو سامي الجابر لحضور نهائي كأس العرب

منذ 57 دقيقة
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"فيفا" يدعو سامي الجابر لحضور نهائي كأس العرب

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، عن تلقيه دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وقال الجابر: "تلقيت دعوة من فيفا، لحضور نهائي كأس العرب في دوحة الخير"، مضيفا: "بطولة مميزة تجمع الأحبة العرب، وتنظيم أكثر من رائع في الملاعب اللي اعتبرها تُحف فنية".

واختتم رئيس الهلال السابق رسالته قائلا: "مبروك لمن سوف يحصل على هذه البطولة مقدما".

يذكر أن الجزائر تأهلت لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.

الهلال
فيفا
قطر
سامي الجابر
كأس العرب

التعليقات

ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 355
منذ 50 دقيقة
انا جايني دعوى تراء الموضوع مو انجاز تشغلونا في اخاف مثل سالفة احتراف سنه من السنين

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السلام عليكم ورحمة الله و بركاته رد على القرم و الذين يقولون انهم مثقفون الغوا الاختصار الكفري المدمر بقول لا حول الله يارب مصيبه...
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ابو فهد
انا جايني دعوى تراء الموضوع مو انجاز تشغلونا في اخاف مثل سالفة احتراف سنه من السنين
ابو فهد
يحق له يشخص بعد مادفع عجلت مطرود اسياء في الداخل والخارج سوا في التحكيم او تعطيل الفرق الاخرى على حساب ناديه ويجيك زعيقي يقولك...
البدوي
يا شيخ تعرف تسوقها بثنين بس أنا أبي وحده تخطبني وتتزوجني وتدفع مهري سيارة لمبرغيني آخر موديل الطفرة شينه يا شيخ

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