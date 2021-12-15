"فيفا" يدعو سامي الجابر لحضور نهائي كأس العرب

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، عن تلقيه دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور نهائي بطولة كأس العرب 2021.
وقال الجابر: "تلقيت دعوة من فيفا، لحضور نهائي كأس العرب في دوحة الخير"، مضيفا: "بطولة مميزة تجمع الأحبة العرب، وتنظيم أكثر من رائع في الملاعب اللي اعتبرها تُحف فنية".
واختتم رئيس الهلال السابق رسالته قائلا: "مبروك لمن سوف يحصل على هذه البطولة مقدما".
يذكر أن الجزائر تأهلت لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.