شركة "STC" توفر وظائف ١٤ وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر 14 وظيفة شاغرة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عبر موقعها الرسمي.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتاحة وهي
مدير مبيعات، رئيس فريق المراجعة الداخلية ، مهندس دعم تقنية المعلومات، كبير أخصائيي تخطيط، الاستدامة أول، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية،رئيس مهندسي تنفيذ البنية التحتية، برنامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعات، كبير أخصائيي خدمات عمليات العملاء، مشرف تخطيط مالي، أخصائي تحليل أعمال، أخصائي جودة، مدير شعبة إدارة محفظة خدمات النفاذ والسعات، مدير إدارة العروض الخاصة.
وأشارت الشركة إلى ان التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع هنا