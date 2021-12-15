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شركة "STC" توفر وظائف ١٤ وظيفة شاغرة بالرياض

منذ 10 ساعات
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شركة "STC" توفر وظائف ١٤ وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر 14 وظيفة شاغرة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض وذلك عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتاحة وهي

مدير مبيعات، رئيس فريق المراجعة الداخلية ، مهندس دعم تقنية المعلومات، كبير أخصائيي تخطيط، الاستدامة أول، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية،رئيس مهندسي تنفيذ البنية التحتية، برنامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعات، كبير أخصائيي خدمات عمليات العملاء، مشرف تخطيط مالي، أخصائي تحليل أعمال، أخصائي جودة، مدير شعبة إدارة محفظة خدمات النفاذ والسعات، مدير إدارة العروض الخاصة.

وأشارت الشركة إلى ان التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع هنا

الرياض
المملكة
وظائف شاغرة
فرص عمل
شركة STC

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56010
منذ ساعة
طيب اعطو الشرقيه بعضها

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أحدث التعليقات

دكتر
المفروض يرفع عليهم قضية المرور ماهمه الا الفلوس والمواطن الذي سيارته مفقودة من عشر سنين كيف نفسيته بعد هذه المدة والصدمه يدفع ٨ الاف
بحر الكلام
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لا رحمة ولاانسانية ولا شفقه ولا احساس ولا ضمير الله ينتقم منهم هذولا المتخلفين...
طلال عبدالله
اتوقع المهاجم القادم سيكون من العيار الثقيل
غييييوووورررر
الاول يعني الاول حتى لو شقلبه
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا

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