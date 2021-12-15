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فرح شعبان لمنتقدي فستان زفافها:"بنحبكم أوي"

منذ 7 ساعات
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فرح شعبان لمنتقدي فستان زفافها:"بنحبكم أوي"

القاهرة (صدى):
بعثت ملكة جمال مصر فرح شعبان، رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لانتقادات بسبب فستان زفافها.

وقالت فرح شعبان:"أول حاجة عايزة أقول شكرا لكل الناس اللي فرحانة لينا من قلبها كل الكلام والحب وصل لينا والله واحنا بنحبكم أوي".

وأشارت:"تاني حاجة الحمد لله الحمد لله الناس مش عارفة كل واحد فينا  تعب إزاي في حياته مع بعض ومن غير بعض وعشان مش لازم نطلع نقول ونوريكم".

ولفت:"عشان احنا الاتنين الحمد لله قلبنا  نضيف من جوه وفعلا بنحب كل الناس وعمرنا مانأذي حد وبنتمني الخير لكل الناس، أنا كنت بدعي بس ربنا يديني علي قد نيتي والحمد لله ده حصل

مصر
انتقادات
ملكة جمال مصر
فرح شعبان
تعب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56002
منذ 47 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا و يله منها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هاي معلمه والا بياعه
ابو عمار
اوكي

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