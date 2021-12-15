فرح شعبان لمنتقدي فستان زفافها:"بنحبكم أوي"

القاهرة (صدى):
بعثت ملكة جمال مصر فرح شعبان، رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لانتقادات بسبب فستان زفافها.
وقالت فرح شعبان:"أول حاجة عايزة أقول شكرا لكل الناس اللي فرحانة لينا من قلبها كل الكلام والحب وصل لينا والله واحنا بنحبكم أوي".
وأشارت:"تاني حاجة الحمد لله الحمد لله الناس مش عارفة كل واحد فينا تعب إزاي في حياته مع بعض ومن غير بعض وعشان مش لازم نطلع نقول ونوريكم".
ولفت:"عشان احنا الاتنين الحمد لله قلبنا نضيف من جوه وفعلا بنحب كل الناس وعمرنا مانأذي حد وبنتمني الخير لكل الناس، أنا كنت بدعي بس ربنا يديني علي قد نيتي والحمد لله ده حصل