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"الهريفي" يعلق على استغناء سبارتاك موسكو عن البرتغالي روي فيتوريا

منذ 10 ساعات
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"الهريفي" يعلق على استغناء سبارتاك موسكو عن البرتغالي روي فيتوريا

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي فهد الهريفي، على خبر استغناء سبارتاك موسكو الروسي عن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

وقال الهريفي من خلال صفحته على تويتر :"ما أحد يخرج من النصر، إلا يا يخفق أو لا يجد نادي، وحنا نقول ليش و ياليت ويا أسطورة ويا …".

وتابع، "المشكلة ان السبب فينا، يا إننا لا نعرف نحكم يا إننا لا نعرف نجيب بديل أفضل في كل الاستقطابات".

وكان نادي النصر قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق طيلة الفترة الماضية تحت قيادته، وتواجده في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري آنذاك.

النصر
فهد الهريفي
يعلق
استغناء
سبارتاك موسكو
روي فيتوريا

التعليقات

إبراهيم
إبراهيم عدد التعليقات : 9
منذ 59 دقيقة
انت قلت بتعتزل الوسط الرياضي خلاص ريح مالك منصب في النصر من الاخر٦
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2309
منذ 12 دقيقة
طلع يتبكبك ودعاء على المريسيل
ونتيجه
المريسيل صار من استراحه الى استراحه يدق فالكبسات حسب سناباته
والهريفي يصيح كفايه خلاص بموووت ومراح احلل
الحين يلاحق مدرب في كل مكان ويقول اقاله
عقليات طفوله ياساتر هولاء كيف المجتمع القريب منه عايش

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
طلع يتبكبك ودعاء على المريسيل ونتيجه المريسيل صار من استراحه الى استراحه يدق فالكبسات حسب سناباته والهريفي يصيح كفايه خلاص بموووت ومراح احلل الحين...
زعيم اااسيا
اعرفلك فريق يخلد خرقه ويعتبرها انجاز لكن ماعلينا اهم شيء الاسطوره سفير الكوره الاسيويه سامي الجابر مشرف الوطن داخل المستطيل الاخضر وعلى محافل الدولي...
ابو سعود
الحمد لله قالو في ٢٠١٨ ينتهي مابقى شيء
ابو سعود
ممكن نتعرف ياقدمه اللي كذا فعلا اذا بتتابع تابع بصمت ولا تسوي نفسك روميو
مرزوق
المفروض يرفع دعو ضد الجهه إلي المحجوزة فيه السيارة لأنه تعتبر الحرامي الثاني المتستر على الحرامي الأول.والا كيف تحجز سيارة من غير ماتواصل مع...

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