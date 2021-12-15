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سالم الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية بسبب تصريحه عقب تجديده مع الهلال

منذ 34 دقيقة
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سالم الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية بسبب تصريحه عقب تجديده مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
صرح نجم الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري، عقب إعلان الهلال بتجديد عقده لمدة ٣ سنوات أخرى، بأنه كان يرغب اللعب مع الهلال منذ الصغر وتسجيل الأهداف في استاد الملك فهد الدولي.

وأثار تصريح جناح الفريق الأول لكرة القدم، عقب التجديد، غضب الجماهير النصراوية و التي شككت في تصريحاته السابقة بأنه نصرواي منذ الصغر ، مؤكدة أنه كان يخدع " الأزرق" لإنتماءه للنصر منذ صغره .

وأعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اليوم الأربعاء تجديد عقد سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، البالغ من العمر 30 سنة، لمدة 3 سنوات أخرى، حتى يونيو 2025

النصر
الهلال
عقد
سالم الدوسري
جماهير النصر
تجديد

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2307
منذ 27 دقيقة
حاجتين انقذت الدوسري
استكمال الدراسة
والالتحاق بنادي النصر
الهلال منح الدوسري
القمة والشهرة
ونتمنى استكمال خلط الفقراويه غدا فالملعب
يمدحون عملية الخلط في وقت العصر

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
تدابير إرهاب وآلله سبحانه دبر لنا تدابير تكشف التدابير اللازمة حيال أي إرهاب ملالي.
زعيم اااسيا
حاجتين انقذت الدوسري استكمال الدراسة والالتحاق بنادي النصر الهلال منح الدوسري القمة والشهرة ونتمنى استكمال خلط الفقراويه غدا فالملعب يمدحون عملية الخلط في وقت...
عندما يغيب المساء
حلوا
العالمية جبتها بيدية ✌️
ما عندة الا الضجيج والبكائيات على خطى فريق القدم،، صدق ابو ريالين
محمد القحطاني
استبعد توقيع فهد مع الاتحاد بعد ما واجهه من الجمهور والصحافه الاتحاديه

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