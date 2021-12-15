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سنابيه تشكو من تصرفات بعض الرجال ومحاولة التقرب منها

منذ 10 ساعات
2876
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55987
منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههه الضاهر انها تبي احد يدخل عليها خاص لتتعرف عليه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره ممتازخ جدا ان يكون ابناء الوطن من الجنسين يتدربون على السلاح لحماية بلادهم من الاعداء
ابو عمار
الله يوفقه
ابو عمار
يبدو انه اهبل وكأنه يقول تعالو اسرقوني
محمد الحربي
وبعدها جرعة رابعة و جرعة 5 و 6 و10 ... باين عليه مسلسل طويل لن يتوقف ويخدم مافيا شركات الأدوية والصيدليات
ابو عمار
ادبوهم بالجلد ثم رحلوهم

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