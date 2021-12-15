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الجماز : لجنة المسابقات فشلت في كل المواعيد وحرقت الديربي قبل أن يبدأ

منذ 5 ساعات
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الجماز : لجنة المسابقات فشلت في كل المواعيد وحرقت الديربي قبل أن يبدأ

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز على قرار لجنة المسابقات بتعديل توقيت مواجهة الهلال مع النصر، بالفشل في كل كل المواعيد وحرق الديربي قبل أن يبدأ.

ونشر الجماز عبر صفحته على تويتر قائلا :"‏ماذا يحدث لو أقيمت مباراة الهلال والنصر عصر الجمعة ؟

ولكنها لجنة المسابقات تفشل في كل المواعيد وتحرق ( الديربي ) قبل أن يبدأ !".

وكانت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت بناءا على اتفاق ناديي الهلال والنصر، تعديل وقت إقامة مواجهة الفريقين المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم

النصر
الهلال
يعلق
لجنة المسابقات
عبد الرحمن الجماز
فشلت

التعليقات

قلق
قلق عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
بالتوفييق للعيم
قلق
قلق عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
بالتوفييق للزعيم

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أحدث التعليقات

الريان
ان الأمطار التي لم تهطل في العالم كله و بعض البلدان االعربية و خير دليل الجزائر اكثر من شهرين بدون مطر و في فصل...
فالكون
ممكن تذكر دليل دامغ واحد فقط؟
الريان
هل وصلنا لدرجة احمل سلاحك لتحمي اموالك ونفسك وقد يتطور الى سرقة عملا البنوك او موضف حكومي عليهم من الله مايستحقون السيف الاملح
ابو محمد
استح على نفسك ترى الغيورين غير راضين على اهبالك..
قلق
بالتوفييق للزعيم

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