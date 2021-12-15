الجماز : لجنة المسابقات فشلت في كل المواعيد وحرقت الديربي قبل أن يبدأ

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز على قرار لجنة المسابقات بتعديل توقيت مواجهة الهلال مع النصر، بالفشل في كل كل المواعيد وحرق الديربي قبل أن يبدأ.
ونشر الجماز عبر صفحته على تويتر قائلا :"ماذا يحدث لو أقيمت مباراة الهلال والنصر عصر الجمعة ؟
ولكنها لجنة المسابقات تفشل في كل المواعيد وتحرق ( الديربي ) قبل أن يبدأ !".
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت بناءا على اتفاق ناديي الهلال والنصر، تعديل وقت إقامة مواجهة الفريقين المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم