زوجة أحمد راتب تبرر سبب تصريحها المثير للجدل عن عادل إمام 

القاهرة (صدى):
أوضحت فيرا يوسف، أرملة الفنان المصري أحمد راتب، إن الفنان المصري عادل إمام، لم يتواصل معها بعد وفاة زوجها.
ولفتت فيرا يوسف، إلى أن العديد من الفنانين يحرصون على الاطمئنان على عائلة أحمد راتب من حين إلى آخر، بعد رحيله عن عالمنا في عام 2016.
وأشارت إلى أن أبرز الفنانين هم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وكذلك سوسن بدر وأمير كرارة، موضحة أنها ليست عاتبة على الفنان عادل إمام، وأن أسرة الفنان الراحل ليست غاضبة من غياب التواصل مع الفنان عادل إمام.
وأوضحت أن تقدمه في السن قد يكون السّبب في ذلك، أو ربما بسبب انشغالاته، مشيرة إلى أنها لم تقصد الإساءة للفنان المصري، أو اتهامه بالتقصير في حق أسرتها.