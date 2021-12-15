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الله سلمه
منذ 15 ساعة
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56009
منذ ساعة
ايش جابك عندها وهي مشغوله بولدها
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زعيم اااسيا
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