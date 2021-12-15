شيلاء سبت تشن هجوما حادا على الفتيات اللاتي يظهرن بملابس جريئة:"عيب"

المنامة (صدى):
هاجمت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الفتيات اللواتي يظهرن بملابس جريئة، مما أثارت الجدل بين متابعيها.
وقالت شيلاء سبت:"كله مفاصيخ.. عيب يا بنات عيب.. لبسوا ثياب كله مفاصيخ عيب.. الثياب ينباعون بكل مكان"، لافتة:"قبل كانوا الناس أنه عندهم إحنا الممثلات عيب شلون نمثل.. قسمًا بالله إنه إحنا الممثلات ما نسوي ربع اللي البنات اللي يسونه.. عيب يا بنات تستروا".
وأوضحت:"المشكلة قبل كنا نشوف أجانب.. الحين مو أجانب.. كله بنات عائلات.. أسامي عائلات مكتوبة.. كله مفاصيخ.. أنا ما أقول حجاب.. بس إنه ما نطلع.. ما أعرف شلون أقولها".
وتابعت:" بعدين يعلقون علينا خلوة.. ترى إحنا نصور مجموعة من البشر.. صحيح تشوفون اثنين سوا.. بس يكون مخرج ومصور.. في مليون واحد عامل..اللي في مخكم ما يصير.. إذا حكيت زيادة بجيب العيد