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سالازار مديرًا عامًا لفريق الكرة بالنصر

منذ ساعتين
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سالازار مديرًا عامًا لفريق الكرة بالنصر

ماجد محمد (صدى):
أصدر مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة تشمل تعيين مارسيلو سالازار مديرًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقرر نادي النصر تعيين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، فضلًا عن تكليف قوران فوسيفتش كمدير رياضي، ورئيسًا للكشافين حتى صدور التشكيل النهائي للإدارة.

وتضمنت القرارات تشكيل عددًا من اللجان ومنها اللجنة التنفيذية: مسلي آل معمر، عبدالله العمراني، عبدالمحسن السديري، عبدالرحمن الغبين، فيما لجنة الاستثمار والتسويق: معتز المزروع، فيصل أبو ساق، تركي المشيقح، أحمد المشهدي، نواف النهاري، بينما لجنة المراجعة والمخاطر: عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، لجنة المكافآت والترشيحات: مسلي آل معمر، عبدالله العمراني، تركي العبدالكريم، خالد الشارخ.

 

النصر
مسلي آل معمر
قرارات هامة
سالازار

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10397
منذ ساعة
طيب ***
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2649
منذ دقيقتين
بعد مباراة الهلال تنفض كل ذي اللمه -- باذن الله

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أحدث التعليقات

الدوري الإيطالي
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 واحد من الشباب حاط مكياج وممثل فاشل 🤮🤮🤮🤮🤮💩🐽🐽🐷🐗🐷🐷🐷🐗🐽
الدوري الإيطالي
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 واحد من الشباب حاط مكياج وممثل فاشل 🤮🤮🤮🤮🤮💩🐽🐽🐷🐗🐷🐷🐷🐗🐽
الدوري الإيطالي
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 واحد من الشباب حاط مكياج وممثل فاشل 🤮🤮🤮🤮🤮💩🐽🐽🐷🐗🐷🐷🐷🐗🐽
التركي
طيب واللي احتج عليه قبل من أندية ثانية ورفض الاحتاج يعني انه كان سليم قدام الفرق الثانية ومع الهلال مو سليم تسجيله!!!!
ابو وليد
بعد مباراة الهلال تنفض كل ذي اللمه -- باذن الله

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