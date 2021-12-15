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مغني راب يطلق النار على زميلته: " ارقصي أيتها العاهرة"

منذ 14 ساعة
1982
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مغني راب يطلق النار على زميلته: " ارقصي أيتها العاهرة"

أميرة خالد (صدى):
أصدرت محكمة في لوس أنجلوس، قرار بمحاكمة مغني الراب الكندي توري لينز لإطلاقه النار على قدمي المغنية ميغن ذي ستاليون بعد حفلة في هوليوود.

وقال أحد المحققين في روايته للمحكمة إن ميغن ذي ستاليون طلبت الخروج من السيارة، فما كان من توري لينز إلا أن صرخ بها قائلاً "ارقصي أيتها العاهرة"، ثم أطلق النار على قدميها بواسطة مسدس.

وسقطت المغنية أرضاً بعدما أصيبت في قدميها ونزفت بغزارة، وزحفت إلى منزل مجاور، حيث قال المغني إنه كان مخموراً لدى إطلاقه النار.

واعتذر من ميغن ذي ستاليون، وعرض عليها مرافقتها إلى المنزل، حيث أشارت المغنية في إفادتها أمام المحققين إلى أن توري لينز عرض عليها المال مقابل صمتها عن هذه الحادثة.

ونقلت ميغن ذي ستاليون إلى المستشفى 3حيث استأصل الأطباء عدداً من شظايا الرصاص منها، حيث أن شظايا بقيت في قدميها، وإنها كانت تتألم عند انتعالها أنواعاً معينة من الأحذية.

لوس أنجلوس
النار
مغني
توري لينز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56004
منذ 19 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا و يله منها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هاي معلمه والا بياعه
ابو عمار
اوكي

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