نجل مشاري البلام يحيى ذكرى ميلاد والده بفيديو مؤثر

أميرة خالد (صدى):
قام نجل الفنان الراحل مشاري البلام بإحياء ذكرى ميلاد والده الراحل بفيديو من حفل عيد ميلاده الأخير، مما أثار الحزن في نفوس محبي والده .
ونشر نجل مشاري البلام فيديو قصير من الاحتفالية التي أقامها في ديسمبر الماضي رفقة عائلته لوالده العام الماضي قبل إصابته بعدوى فيروس كورونا التاجي المستجد ووفاته متأثراُ بمضاعفاته.
وبين الفيديو الفنان الراحل وهو يحمل في يده قالب الحلوة وسط غناء أسرته له أغنية عيد الميلاد الشهيرة، قبل أن يمازحهم بـإطفاء الشموع ورميها عيلهم وسط تعالي ضحكاتهم، وعلق صالح البلام على المقطع المرئي كاتباً:"ذكرى عيد ميلاد الوالد 12/12 الله يرحمه".
يذكر أن مشاري البلام توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل الفنان الراحل مشاري البلام، بعد تدهور حالته الصحية أثر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، فتم وضعه في العناية المركزة بسبب تدهور حالته، الأمر الذي جعل أسرته تصمم على فتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاة مشاري البلام وكافة تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله.