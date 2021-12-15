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نجل مشاري البلام يحيى ذكرى ميلاد والده بفيديو مؤثر

منذ ساعة
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نجل مشاري البلام يحيى ذكرى ميلاد والده بفيديو مؤثر

أميرة خالد (صدى):
قام نجل الفنان الراحل مشاري البلام بإحياء ذكرى ميلاد والده الراحل بفيديو من حفل عيد ميلاده الأخير، مما أثار الحزن في نفوس محبي والده .

ونشر نجل مشاري البلام فيديو قصير من الاحتفالية التي أقامها في ديسمبر الماضي رفقة عائلته لوالده العام الماضي قبل إصابته بعدوى فيروس كورونا التاجي المستجد ووفاته متأثراُ بمضاعفاته.

وبين الفيديو الفنان الراحل وهو يحمل في يده قالب الحلوة وسط غناء أسرته له أغنية عيد الميلاد الشهيرة، قبل أن يمازحهم بـإطفاء الشموع ورميها عيلهم وسط تعالي ضحكاتهم، وعلق صالح البلام على المقطع المرئي كاتباً:"ذكرى عيد ميلاد الوالد 12/12 الله يرحمه".

يذكر أن مشاري البلام توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل الفنان الراحل مشاري البلام، بعد تدهور حالته الصحية أثر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، فتم وضعه في العناية المركزة بسبب تدهور حالته، الأمر الذي جعل أسرته تصمم على فتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاة مشاري البلام وكافة تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله.

فيروس كورونا
ذكرى ميلاد
مشاري البلام

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
متي يسوي حفل وفاة ابوه
احمد
احمد عدد التعليقات : 35
منذ ساعة
راح فيها نتيجة خطأ طبي الله يرحمه ,,,هذا قيمة المواطن في الدول العربية

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صخر
بروفة للنصر كله عشان يتوعد على مباريات العصر حتى يحقق دوري الدرجة الأولى السنة القادمة
واضح ***وصريح
اللهم يامن شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب اشفي كل مريض يتألم ولايتكلم ولايعلم بحاله إلا انت اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن...
قرم
زعق عليك جني، في ليله مافيها قمر. قول آمين. ههههههههههههههههه من حر ما تونس يا قرنبع.
عبدالله محمد الشهري
الله يخلص رياضتنا من هذه الأشكال التي لاتعرف من الرياضة سوى البكائيات وربما تبدأ المباراة الخاصة بفريقهم وتنتهي ولاؤدرون عنها ماغير ابلشوا الناس وامتحنوهم...

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