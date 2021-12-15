شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا

أميرة خالد (صدى):
كشف مقطع فيديو قديم عن الفنانة الكويتية حياة الفهد منذ أكثر من 56 عاماً وذلك أثناء تأديتها أحد المشاهد.
وأظهر الفيديو الفنانة حياة الفهد، وهي في شبابها وبالأخص وهي في عمر السابعة عشر عاماً؛ ليقارن المتابعون بين شكلها قبل 45 عامًا وشكلها الحالي، ورأى الكثيرون أنها كانت جميلة، وأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.
وأشار آخرون إلى العكس لافتين إلى أن شكلها أصبح مختلفًا تمامًا، عما كان عليه في السابق، بينما كانت حياة الفهد، قد أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لعمل درامي جديد، يجمعها مع الفنان الشاب طلال باسم، في حين أجلت مسلسلها المرتقب حلوة الأغصان.
ونشرت حياة الفهد صورة لها برفقة طلال باسم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت: "من الوجوه الشابة المبدعة في الفن، ومن ضمن طاقم عملي القادم، بإذن الله تعالى، تمنياتي له بالتوفيق الفنان طلال باسم".