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شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا

منذ ساعتين
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شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا

أميرة خالد (صدى):
كشف مقطع فيديو قديم عن الفنانة الكويتية حياة الفهد منذ أكثر من 56 عاماً وذلك أثناء تأديتها أحد المشاهد.

وأظهر الفيديو الفنانة حياة الفهد، وهي في شبابها وبالأخص وهي في عمر السابعة عشر عاماً؛ ليقارن المتابعون بين شكلها قبل 45 عامًا وشكلها الحالي، ورأى الكثيرون أنها كانت جميلة، وأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.

وأشار آخرون إلى العكس لافتين إلى أن شكلها أصبح مختلفًا تمامًا، عما كان عليه في السابق، بينما كانت حياة الفهد، قد أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لعمل درامي جديد، يجمعها مع الفنان الشاب طلال باسم، في حين أجلت مسلسلها المرتقب حلوة الأغصان.

ونشرت حياة الفهد صورة لها برفقة طلال باسم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت: "من الوجوه الشابة المبدعة في الفن، ومن ضمن طاقم عملي القادم، بإذن الله تعالى، تمنياتي له بالتوفيق الفنان طلال باسم".

حياة الفهد
فيديو قديم
مشاهد
أعمال درامية
فن ومشاهير

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 37
منذ ساعة
متي تتوب هذي العجوز
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 474
منذ 59 دقيقة
"وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" (28) الكهف .

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صخر
بروفة للنصر كله عشان يتوعد على مباريات العصر حتى يحقق دوري الدرجة الأولى السنة القادمة
واضح ***وصريح
اللهم يامن شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب اشفي كل مريض يتألم ولايتكلم ولايعلم بحاله إلا انت اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن...
قرم
زعق عليك جني، في ليله مافيها قمر. قول آمين. ههههههههههههههههه من حر ما تونس يا قرنبع.
عبدالله محمد الشهري
الله يخلص رياضتنا من هذه الأشكال التي لاتعرف من الرياضة سوى البكائيات وربما تبدأ المباراة الخاصة بفريقهم وتنتهي ولاؤدرون عنها ماغير ابلشوا الناس وامتحنوهم...

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