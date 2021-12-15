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شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة

منذ ساعتين
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شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، متداول، أسير حوثي وهو ملقى على الأرض، و يزعم امتلاكه مفتاح الجنة.

وظهر في الفيديو أحد الجنود يدير حواراً معه ، بعد أن لاحظ سلسلة حول يده ، حيث سأله : ما هذا ؟ ليرد عليه بأنه مفتاح الجنة ، كما سأله : كم فرد كان معك ؟ ، فقال : عشرة .

وعلق على الفيديو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام، الدكتور ماهر خوجة، قائلًا : إن هذا استغلال واضح للدين لكسب المؤيدين.

وأضاف : يحاولون إقناع الأطفال بأن هذا جهاد في سبيل الله، وأنهم يأخذون معهم مفتاح الجنة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الأفكار المتطرفة.

 

الحوثيين
حوثي
مفتاح الجنة
ماهر خوجة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10396
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 474
منذ ساعة
ههههههههههه..
ضحكوا عليك ياخبل ..
عطوك مفتاح للجنه بدون ريموت كنترول ..
إرجع لهم ..
وخذ الريموت ..
وانتبه للبطاريه لاتكون منتهيه ..
نتمنى لك قامة سعيده ..
خذوا عقلك ياحمار .

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صخر
بروفة للنصر كله عشان يتوعد على مباريات العصر حتى يحقق دوري الدرجة الأولى السنة القادمة
واضح ***وصريح
اللهم يامن شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب اشفي كل مريض يتألم ولايتكلم ولايعلم بحاله إلا انت اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن...
قرم
زعق عليك جني، في ليله مافيها قمر. قول آمين. ههههههههههههههههه من حر ما تونس يا قرنبع.
عبدالله محمد الشهري
الله يخلص رياضتنا من هذه الأشكال التي لاتعرف من الرياضة سوى البكائيات وربما تبدأ المباراة الخاصة بفريقهم وتنتهي ولاؤدرون عنها ماغير ابلشوا الناس وامتحنوهم...

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