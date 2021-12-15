شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، متداول، أسير حوثي وهو ملقى على الأرض، و يزعم امتلاكه مفتاح الجنة.
وظهر في الفيديو أحد الجنود يدير حواراً معه ، بعد أن لاحظ سلسلة حول يده ، حيث سأله : ما هذا ؟ ليرد عليه بأنه مفتاح الجنة ، كما سأله : كم فرد كان معك ؟ ، فقال : عشرة .
وعلق على الفيديو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام، الدكتور ماهر خوجة، قائلًا : إن هذا استغلال واضح للدين لكسب المؤيدين.
وأضاف : يحاولون إقناع الأطفال بأن هذا جهاد في سبيل الله، وأنهم يأخذون معهم مفتاح الجنة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الأفكار المتطرفة.