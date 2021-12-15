تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
سقوط مروع لعرسان امام الضيوف
منذ ساعة
650
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10394
منذ ساعة
تقليعات أخر زمن ** وجت عليهم بالويل **!!!
قلعتكم خلوا الزعاطه تنفعكم اللحين *** ههههههههههههههههههههه
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
يحيى العمر
بقائه في الإتحاد مو من صالح اللاعب وينتهي كليا الأفضل يحترف في نادي آخر مثل فراس البريكان
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
خالد الرياض
ماشالله عقليه قويه معالي تركي ال الشيخ. اقتصادي قوي يقدم الرفاهيع والترفيه للشعب وبنفس الوقت دخل اقتصادي للبلد. والعربة تسير.
أخر الأخبار
المملكة ضمن أعلى 10 ميزانيات دفاع بالعالم في الإنفاق العسكري
منذ 24 دقيقة
1447
تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ تبوك
منذ 29 دقيقة
1468
لبوه تدافع عن مدربها بعد هجوم الأسد
منذ 34 دقيقة
485
الدفاع المدني يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة نتيجة موجة البرد
منذ 39 دقيقة
1478
شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا
منذ 44 دقيقة
1075
لبنانية هزت صورها العالم: "أحداث الطيونة تركت ذكرى مرعبة لا تنسى"
منذ 50 دقيقة
1765
انتحار عاملة منزلية شنقًا داخل منزل كفيلها
منذ 54 دقيقة
658
شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة
منذ 59 دقيقة
1826
"تويوتا" تكشف عن سياراتها الكهربائية الجديدة
منذ ساعة
1475
بالفيديو.. استشاري يوضح الفحوصات الدورية التي يجب القيام بها
منذ ساعة
1615