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رئاسة شؤون الحرمين توفر 8000 عربة لقاصدي المسجد الحرام

منذ 48 دقيقة
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رئاسة شؤون الحرمين توفر 8000 عربة لقاصدي المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 8000 عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام, وذلك عبر تطبيق تنقل مع تعقيم قبل وبعد؛ لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تشرف على دافعي العربات الخاصة، وتمنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، وتتابعهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات. ويبلغ عدد العاملين بها (٧٥٠) دافع عربة.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي, أن الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد -رحمه الله-) والثالث في الدور الأول بالمسعى.

وأشار المقاطي إلى أن الإدارة أصدرت تراخيص لدافعي عربات، وتمنح لهم التراخيص للإسهام في دفع العربات، بعد أن يُقسَّموا على ثلاث ورديات. ويمكن للزوار استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك، سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).

المسجد الحرام
شؤون الحرمين
عربة
تعقيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18892
منذ 23 دقيقة
مافي "أبو نفر .. وتدفع أبو نفرين" !! ضعف التكلفة !!

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أحدث التعليقات

تعبان من زمان
ليتها طاحت علية
kkkk
اي فتاة ذا تمساح
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كبوة جواد ومو مكتوبه للناشئين السعوديه وعدم احترام للمنافس ادت للخسارة وأن الاوان ان يدرب الناشئين والشباب مدربين لهم باع بالتدريب مع جذب لاعبين...
زعيم اااسيا
اتوقع الي على بالي وبالك ماعاد عندهم اعذار واسقاطات تم القضاء على خطه ب
د محمد ماجد بخش
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

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