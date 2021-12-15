نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

منذ ساعتين
1566
1
القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
البحرين
برقية تهنئة
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الوطن
علي الغامدي ورد وشوك الوطن عدد التعليقات : 342
منذ ساعة
من الملك للملك ومن شعب السعودية لاخواننا في البحرين وعبر جسر الملك فهد توصلكم تهانيا باليوم الوطني لاخواننا البحرينين وخليجنا ووطننا واحد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يحيى العمر
بقائه في الإتحاد مو من صالح اللاعب وينتهي كليا الأفضل يحترف في نادي آخر مثل فراس البريكان
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
خالد الرياض
ماشالله عقليه قويه معالي تركي ال الشيخ. اقتصادي قوي يقدم الرفاهيع والترفيه للشعب وبنفس الوقت دخل اقتصادي للبلد. والعربة تسير.

أخر الأخبار

المملكة ضمن أعلى 10 ميزانيات دفاع بالعالم في الإنفاق العسكري
المملكة ضمن أعلى 10 ميزانيات دفاع بالعالم في الإنفاق العسكري
منذ 24 دقيقة 1447
تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ تبوك
تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ تبوك
منذ 29 دقيقة 1464
لبوه تدافع عن مدربها بعد هجوم الأسد
لبوه تدافع عن مدربها بعد هجوم الأسد
منذ 34 دقيقة 481
الدفاع المدني يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة نتيجة موجة البرد
الدفاع المدني يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة نتيجة موجة البرد
منذ 39 دقيقة 1478
شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا
شاهد.. حياة الفهد في عمر الـ17 قبل 56 عامًا
منذ 44 دقيقة 1067
لبنانية هزت صورها العالم: "أحداث الطيونة تركت ذكرى مرعبة لا تنسى"
لبنانية هزت صورها العالم: "أحداث الطيونة تركت ذكرى مرعبة لا تنسى"
منذ 49 دقيقة 1765
انتحار عاملة منزلية شنقًا داخل منزل كفيلها
انتحار عاملة منزلية شنقًا داخل منزل كفيلها
منذ 54 دقيقة 658
شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة
شاهد.. أسير حوثي يزعم امتلاكه مفتاح الجنة
منذ 59 دقيقة 1826
"تويوتا" تكشف عن سياراتها الكهربائية الجديدة
"تويوتا" تكشف عن سياراتها الكهربائية الجديدة
منذ ساعة 1475
بالفيديو.. استشاري يوضح الفحوصات الدورية التي يجب القيام بها
بالفيديو.. استشاري يوضح الفحوصات الدورية التي يجب القيام بها
منذ ساعة 1610