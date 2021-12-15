نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"المسحل" يظهر مع ولي العهد: بين يديه يكون الإلهام متينًا

منذ 58 دقيقة
12792
4
"المسحل" يظهر مع ولي العهد: بين يديه يكون الإلهام متينًا

نواف السالم (صدى):
وجه ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المسحل عبر حسابه على "تويتر" : بين يدي سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، يكون الإلهام متيناً، والشرف عظيماً، والفخر بمنجزات الوطن متجلياً في كل مكان، فشكراً لكم سيدي على دعمكم السخي واهتمامكم وتشجيعكم الدائم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد استقبل لاعبي الفريق بنادي الهلال، احتفالا بالبطولة الآسيوية 2021.

وحضر مراسم تهنئة ولي العهد، للاعبي الهلال، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

 

الهلال
ولي العهد
ياسر المسحل
محمد بن سلمان
البطولة الاسيوية

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 913
منذ 29 دقيقة
مبروووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
عالمي من المعلب - والاسيوية صعبة قوية
عالمي من المعلب - والاسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3312
منذ 23 دقيقة
عزيزي : النصراوي ايش احساسك الان

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها انا في نصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18892
منذ 19 دقيقة
ساعة الصفر .. وليل الساعات أطول من حياتي
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2303
منذ 13 دقيقة
اتوقع الي على بالي وبالك
ماعاد عندهم اعذار واسقاطات
تم القضاء على خطه ب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

تعبان من زمان
ليتها طاحت علية
kkkk
اي فتاة ذا تمساح
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كبوة جواد ومو مكتوبه للناشئين السعوديه وعدم احترام للمنافس ادت للخسارة وأن الاوان ان يدرب الناشئين والشباب مدربين لهم باع بالتدريب مع جذب لاعبين...
زعيم اااسيا
اتوقع الي على بالي وبالك ماعاد عندهم اعذار واسقاطات تم القضاء على خطه ب
د محمد ماجد بخش
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

أخر الأخبار

سقوط مروع لعرسان امام الضيوف
سقوط مروع لعرسان امام الضيوف
منذ 3 دقائق 250
المرور تطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا
المرور تطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا
منذ 7 دقائق 1231
كيفية التغلب على الخمول والتعب
كيفية التغلب على الخمول والتعب
منذ 13 دقيقة 1158
شاهد... مصارع يضرب الحكم خلال أحد العروض العالمية
شاهد... مصارع يضرب الحكم خلال أحد العروض العالمية
منذ 18 دقيقة 1396
"مودرنا": الإصابة بدلتا وأميكرون في الوقت ذاته واردة
"مودرنا": الإصابة بدلتا وأميكرون في الوقت ذاته واردة
منذ 23 دقيقة 1397
"إحكام": التاريخ المُدَون في الفاتورة هو تاريخ مدة السداد
"إحكام": التاريخ المُدَون في الفاتورة هو تاريخ مدة السداد
منذ 28 دقيقة 1344
فأر يثير رعب موظفات
فأر يثير رعب موظفات
منذ 33 دقيقة 419
شركة نادك للألبان تعلن عن توفر وظيفة قانونية شاغرة
شركة نادك للألبان تعلن عن توفر وظيفة قانونية شاغرة
منذ 38 دقيقة 1429
شاهد.. طفلة تلعب مع ثعبان ضخم
شاهد.. طفلة تلعب مع ثعبان ضخم
منذ 43 دقيقة 461
رئاسة شؤون الحرمين توفر 8000 عربة لقاصدي المسجد الحرام
رئاسة شؤون الحرمين توفر 8000 عربة لقاصدي المسجد الحرام
منذ 48 دقيقة 1490