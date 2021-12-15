"المسحل" يظهر مع ولي العهد: بين يديه يكون الإلهام متينًا

نواف السالم (صدى):
وجه ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال المسحل عبر حسابه على "تويتر" : بين يدي سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، يكون الإلهام متيناً، والشرف عظيماً، والفخر بمنجزات الوطن متجلياً في كل مكان، فشكراً لكم سيدي على دعمكم السخي واهتمامكم وتشجيعكم الدائم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قد استقبل لاعبي الفريق بنادي الهلال، احتفالا بالبطولة الآسيوية 2021.
وحضر مراسم تهنئة ولي العهد، للاعبي الهلال، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.