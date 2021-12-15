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والد الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة يروي تفاصيل صادمة حول مقتل ابنته

منذ 9 ساعات
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والد الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة يروي تفاصيل صادمة حول مقتل ابنته

دمشق (صدى):
كشف والد الفتاة السورية التي قُـتلت على يد شاب أردني في العاصمة عمان لرفضها الزواج منها، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي راحت ضحيتها ابنته العشرينية، مبيناً أن القـاتل حاول إيذاءه ذات مرة.

وأوضح والد الفتاة محمد حمدو أن القاتل سبق له وأن تقدم لخطبة ابنته أكثر من مرة، ولعدم معرفتهم بالشاب القاتل وإصراره الغريب على خطبتها جعلهم يرفضونه تكرارا، وبعدها بدأ الكابوس، على حد وصفه.

وتابع والد مريم إن الشاب بقي يزعج مريم ويراقبها لأيام طويلة، وكان يعرف موعد ذهابها إلى الكلية وعودتها، ومواعيد ذهابها إلى العمل ومغادرتها، ليواصل مطاردته لها حتى عند ذهابها إلى صديقاتها، مؤكدا أنه ذهب وقدم شكوى للأجهزة الأمنية بحق الشاب القاتل، حيث حاول دهسه في إحدى المرات لأنه حاول صده والدفاع عن ابنته.

واضاف والد مريم أن يوم الجريمة كان هاتفها مغلقا ولم تتواصل مع والدها فسكنه الخوف ، حتى سمع صوت سيارات الشرطة تأكد أن مكروها وقع لابنته، حيث أخبرته الأجهزة الأمنية أن مريم تعرضت للطعن ولقيت حتفها في مكان يبعد عن منزلها أمتاراً بسيطة.

عمان
القاتل
فتاة سورية

التعليقات

عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 3312
منذ 9 ساعات
ياخي ليش ماوافقت علية ؟؟؟
وكفى الله المؤمنين شر القتال
sunstar0000@hotmail.com
sunstar0000@hotmail.com عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
القتال و ليش شر القتال خل عنك الفلسفة

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أحدث التعليقات

abdul
خير انها جائت على قدر كذا. ماذا كان بيفعل لو بَتَكتْ لغاليغه بدل اذنيه؟
Majed alahmdy
اللي مايعرف يقرأ يقول الخط ضعيف وعذر البليد مسح السبوره تصريح يفتقد للروح الرياضيه
sunstar0000@hotmail.com
القتال و ليش شر القتال خل عنك الفلسفة
خالد
ياخي انا هلالي والنصر يحترم صراحن ولكن الفوز هلالي ان شاءالله
المهم
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال....

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