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امحق عامل بناء
منذ 4 ساعات
1204
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التعليقات
الريان
عدد التعليقات : 2842
منذ 44 دقيقة
الله رزق الارض
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أحدث التعليقات
ابو عبدالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صخر
بروفة للنصر كله عشان يتوعد على مباريات العصر حتى يحقق دوري الدرجة الأولى السنة القادمة
واضح ***وصريح
اللهم يامن شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب اشفي كل مريض يتألم ولايتكلم ولايعلم بحاله إلا انت اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن...
قرم
زعق عليك جني، في ليله مافيها قمر. قول آمين. ههههههههههههههههه من حر ما تونس يا قرنبع.
عبدالله محمد الشهري
الله يخلص رياضتنا من هذه الأشكال التي لاتعرف من الرياضة سوى البكائيات وربما تبدأ المباراة الخاصة بفريقهم وتنتهي ولاؤدرون عنها ماغير ابلشوا الناس وامتحنوهم...
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