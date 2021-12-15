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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ الاستديو التحليلي لقمة كأس مارادونا

منذ 39 دقيقة
1874
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ الاستديو التحليلي لقمة كأس مارادونا

ماجد محمد (صدى):
فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الاستديو التحليلي لقمة كأس مارادونا على الهواء مباشرةً؛ حيث رحب به المشاركون في الاستديو التحليلي.

وكان نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قد توج ببطولة كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما امس علي ملعب مرسول بارك.

وحضر تركي آل الشيخ، في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهر وهو يصافح لاعبي الفريقين، والحكام، كما تبادل الحديث مع عدد من الحاضرين على أرض الملعب.

هيئة الترفيه
بوكا جونيورز
تركي آل الشيخ
مرسول بارك
الاستديو التحليلي
قمة كأس مارادونا

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 113
منذ 14 دقيقة
كل المبالغ التي صرفت على الفريقين ؟؟؟

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أحدث التعليقات

عابر
نادي الاهلي عالهامش لا بطولات ولا انجازات خلي لعيبتك يفرحون بالانجازات مع غيرهم
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
ياطحلبي ياذنب الفقري النقاط ثلاث (طرق) اخذها من شنبك المحلوق في الملعب في المكتب ادوسك
صديق : س.ع.س
الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية...
???
ان شاء الله يجمعك الله مع بعض
الهلال - رافع راس الوطن
رافع راس الوطن فوق فوق من غيره هذا الهلالي فوق فوق

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