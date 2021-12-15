بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ الاستديو التحليلي لقمة كأس مارادونا

ماجد محمد (صدى):
فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الاستديو التحليلي لقمة كأس مارادونا على الهواء مباشرةً؛ حيث رحب به المشاركون في الاستديو التحليلي.
وكان نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قد توج ببطولة كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما امس علي ملعب مرسول بارك.
وحضر تركي آل الشيخ، في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهر وهو يصافح لاعبي الفريقين، والحكام، كما تبادل الحديث مع عدد من الحاضرين على أرض الملعب.